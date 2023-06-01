Reuters: саммит БРИКС могут перенести из ЮАР в Китай из-за решения МУС

Саммит БРИКС могут перенести из ЮАР в Китай, который не признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС) в Гааге. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. По их словам, так власти ЮАР хотят избежать дискуссий по поводу решения МУС об аресте президента России Владимира Путина.

Накануне о планах чиновников ЮАР переубедить президента Сирила Рамафосу перенести саммит в Китай сообщила The Daily Telegraph. Источники газеты говорили, что это также связано с решением МУС.

17 марта МУС выдал ордер на арест Владимира Путина. Суд счел, что Владимир Путин «предположительно несет ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией детей». В апреле власти ЮАР пригласили его на саммит БРИКС. При этом ЮАР подчиняется юрисдикции МУС и обязана арестовывать тех, кого суд счел подозреваемым по делу.

Власти ЮАР пообещали проконсультироваться с Россией. 12 мая Владимир Путин поговорил по телефону с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой. Они обсудили подготовку к саммиту БРИКС. По данным Sunday Times, власти ЮАР обсуждают с Россией очно-заочный формат саммита БРИКС из-за решения МУС.

Анастасия Ларина