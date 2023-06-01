Замглавы МИД России Рябков назвал вбросом возможный перенос саммита БРИКС из ЮАР из-за Путина

Замглавы МИД России Сергей Рябков прокомментировал материал Reuters о том, что саммит БРИКС могут перенести из ЮАР в Китай, который не признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС) в Гааге. Он назвал эту информацию вбросом. Источники агентства говорили, что таким образом власти ЮАР хотят избежать дискуссий по поводу решения МУС об аресте президента России Владимира Путина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Рябков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Сергей Рябков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Господин Рябков добавил, что российская сторона по-прежнему исходит из того, что саммит БРИКС пройдет в конце августа в Йоханнесбурге. «Другого на сегодня нет, и я не думаю, что нужно тему эту раскручивать»,— дополнил он.

«Я думаю, что это из разряда вбросов. У меня нет никаких оснований по контактам с коллегами из ЮАР, из Китая, для того, чтобы это дело каким-то образом операционализировать. Это не тот сюжет, который мы здесь обсуждаем»,— сказал Сергей Рябков журналистам (цитата по ТАСС).

17 марта МУС выдал ордер на арест Владимира Путина. По мнению суда, он «предположительно несет ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией детей» из Украины. В апреле правительство ЮАР пригласило господина Путина на саммит БРИКС. При этом ЮАР подчиняется юрисдикции МУС, поэтому страна должна арестовывать людей, на задержание которых был выдан ордер МУС.

Власти ЮАР говорили о планах проконсультироваться с Россией. 12 мая Владимир Путин обсудил с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой по телефону подготовку к саммиту БРИКС. По информации Sunday Times, власти ЮАР обсуждают с Россией очно-заочный формат саммита БРИКС из-за решения МУС.

Олеся Павленко