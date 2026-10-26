МВД Франции сообщило о 1435 задержанных и более 400 пострадавших на протестах 24 октября
Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил в эфире BFM TV о числе задержанных и пострадавших в ходе акций протеста, прошедших в стране 24 октября. Он отметил, что по сравнению с протестами 17 октября эта волна демонстраций была менее ожесточенной. По словам министра, несмотря на столкновения в ряде городов, день в целом прошел «под контролем» и без «серьезных инцидентов».
Всего было задержано 1435 человек, более 100 из них — за незаконное ношение оружия. Чиновник также сообщил о 267 пострадавших среди сотрудников сил правопорядка и около 150 — среди демонстрантов.
По данным крупнейшего французского профсоюза CGT (Всеобщая конфедерация труда), 24 октября по всей стране на улицы вышли 800 тыс. человек — это столько же, сколько и неделей ранее. В свою очередь МВД насчитало 410 тыс. демонстрантов в субботу по сравнению с 550 тыс. 17 октября. В ходе манифестаций 17 октября было задержано около 2 тыс. протестующих, пострадали более 600 сотрудников полиции и пожарных. При этом по результатам школьных протестов 6 октября сообщалось о более 1 тыс. пострадавших.
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