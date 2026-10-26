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Выпуск газеты №198/П«Ъ» Газета
МирКонфликты

МВД Франции сообщило о 1435 задержанных и более 400 пострадавших на протестах 24 октября

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщил в эфире BFM TV о числе задержанных и пострадавших в ходе акций протеста, прошедших в стране 24 октября. Он отметил, что по сравнению с протестами 17 октября эта волна демонстраций была менее ожесточенной. По словам министра, несмотря на столкновения в ряде городов, день в целом прошел «под контролем» и без «серьезных инцидентов».
Всего было задержано 1435 человек, более 100 из них — за незаконное ношение оружия. Чиновник также сообщил о 267 пострадавших среди сотрудников сил правопорядка и около 150 — среди демонстрантов.
По данным крупнейшего французского профсоюза CGT (Всеобщая конфедерация труда), 24 октября по всей стране на улицы вышли 800 тыс. человек — это столько же, сколько и неделей ранее. В свою очередь МВД насчитало 410 тыс. демонстрантов в субботу по сравнению с 550 тыс. 17 октября. В ходе манифестаций 17 октября было задержано около 2 тыс. протестующих, пострадали более 600 сотрудников полиции и пожарных. При этом по результатам школьных протестов 6 октября сообщалось о более 1 тыс. пострадавших.
Подробнее — в обзоре мировых СМИ «Решение правительства увеличить число полицейских на улицах окупилось».

Субботники по-французски

Протестующие с деревянными щитами во время столкновений с полицией
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Протестующие с деревянными щитами во время столкновений с полицией

Abdul Saboor / Reuters

Участник акции с дымовой шашкой на фоне французского флага
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Участник акции с дымовой шашкой на фоне французского флага

Manon Cruz / Reuters

Мужчина прикрывает лицо от слезоточивого газа
3/483/48

Мужчина прикрывает лицо от слезоточивого газа

Hannah McKay / Reuters

Полицейские у уличных заграждений
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Полицейские у уличных заграждений

Hannah McKay / Reuters

Протестующие прикрываются деревянным щитом от струй воды
5/485/48

Протестующие прикрываются деревянным щитом от струй воды

Hannah McKay / Reuters

Участник акции с французским флагом пытается укрыться зонтом от водомета
6/486/48

Участник акции с французским флагом пытается укрыться зонтом от водомета

Hannah McKay / Reuters

Протестующий в облаке слезоточивого газа
7/487/48

Протестующий в облаке слезоточивого газа

Dylan Martinez / Reuters

Полицейские во время разгона демонстрации
8/488/48

Полицейские во время разгона демонстрации

Hannah McKay / Reuters

Участники беспорядков за металлическими ограждениями
9/489/48

Участники беспорядков за металлическими ограждениями

Hannah McKay / Reuters

Демонстрант с французским флагом
10/4810/48

Демонстрант с французским флагом

Jean-Francois Badias / AP

Полицейские отражаются в защитных очках участника акции
11/4811/48

Полицейские отражаются в защитных очках участника акции

Pedro Nunes / Reuters

Демонстранты перед полицейским оцеплением
12/4812/48

Демонстранты перед полицейским оцеплением

Manon Cruz / Reuters

Протестующие под струей водомета
13/4813/48

Протестующие под струей водомета

Pedro Nunes / Reuters

Пожарный тушит огонь на улице после беспорядков
14/4814/48

Пожарный тушит огонь на улице после беспорядков

Manon Cruz / Reuters

Проведение маршей власти разрешили только организованным профсоюзам и по строго согласованным маршрутам вне центров городов
15/4815/48

Проведение маршей власти разрешили только организованным профсоюзам и по строго согласованным маршрутам вне центров городов

Lisi Niesner / Reuters

В этот раз для сдерживания митингующих власти направили на 20% больше полицейских, чем на прошлой неделе. При необходимости к ним может присоединиться спецназ
16/4816/48

В этот раз для сдерживания митингующих власти направили на 20% больше полицейских, чем на прошлой неделе. При необходимости к ним может присоединиться спецназ

Hannah McKay / Reuters

Французский протестующий с национальным флагом
17/4817/48

Французский протестующий с национальным флагом

Hannah McKay / Reuters

Протестующий в маске героя комиксов Человека паука
18/4818/48

Протестующий в маске героя комиксов Человека паука

Hannah McKay / Reuters

Участники акций в облаке слезоточивого газа
19/4819/48

Участники акций в облаке слезоточивого газа

Lisi Niesner / Reuters

Лидер французской крайне левой партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон (в центре) и его однопартиец, кандидат в президенты 2027 года Мануэль Бомпар на санкционированной демонстрации, организованной профсоюзами в Париже
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Лидер французской крайне левой партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон (в центре) и его однопартиец, кандидат в президенты 2027 года Мануэль Бомпар на санкционированной демонстрации, организованной профсоюзами в Париже

Abdul Saboor / Reuters

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Франция
Европа

Авторы

  • Екатерина Наумова
    редактор