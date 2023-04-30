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Коммерсантъ FM
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Sunday Times: ЮАР обсуждает с Россией альтернативный формат саммита БРИКС из-за МУС

Власти Южно-Африканской Республики (ЮАР) обсуждают возможность проведения саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в очно-заочном формате, чтобы лидеры стран-участниц смогли участвовать в мероприятии как очно, так и дистанционно, сообщает Sunday Times. Необходимость пересмотреть формат возникла в связи с ордером Международного уголовного суда (МУС) на арест президента РФ Владимира Путина. Африканская республика ратифицировала Римский статут в 1998 году и признает юрисдикцию МУС.

По данным издания, сейчас республиканские власти ведут переговоры с российской стороной. Саммит БРИКС должен пройти в Дурбане во второй половине августа. Президент ЮАР Сирил Рамафоса уже пригласил всех лидеров стран–участниц союза принять участие в саммите, отмечает Sunday Times.

Согласно Римскому статуту, подписавшие его страны обязаны выдать МУС подозреваемых, в отношении которых организация выдала ордер на арест. В частности, о том, что Владимир Путин будет задержан в случае приезда в признающую МУС Германию, заявлял немецкий министр юстиции Марко Бушман. О том, что ЮАР ведет консультации относительно очного визита Владимира Путина на саммит БРИКС, 22 марта сообщала министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор.

МУС выдал ордер на арест Владимира Путина 17 марта. Организация считает, что президент РФ «предположительно, несет ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей)». Кремль назвал решение МУС возмутительным, неприемлемым и ничтожным с точки зрения права.

Григорий Лейба

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