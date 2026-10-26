В Думе зачитали из Кишлака

«Ну все, вы уже наговорили»,— не выдержала глава комитета по защите семьи Нина Останина. «Да, на срок я уже наговорил»,— согласился господин Нестеренко, пояснив, что не понимает, как воплощать в жизнь указ президента об основах государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, если подобный контент «является приоритетным». По мнению эксперта, речь даже не всегда идет о выборе детей, но о «контентной политике площадок». «Было бы хорошо, если бы контент другого рода дети встречали чаще»,— подытожил Юрий Нестеренко.