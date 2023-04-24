Песков: Путин получил приглашение на саммит БРИКС в ЮАР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле получили приглашение для Владимира Путина посетить саммит государств—членов БРИКС, который состоится в августе в ЮАР.

«Что касается приглашений на саммит БРИКС, да, действительно, они есть... Ближе к делу будут приниматься соответствующие решения»,— заявил господин Песков в ходе конференц-колла. По словам представителя Кремля, Россия «в любом случае» будет активно участвовать в предстоящем мероприятии.

Дмитрий Песков сказал, что Россия считает БРИКС важным объединением и продолжит участие в его работе. «Интерес к работе этого объединения проявляет все больше и больше государств. Поэтому работа будет продолжаться на всех уровнях. И на экспертном, и на высоком, и на высшем»,— добавил он.

Ранее сообщалось, что власти ЮАР проведут консультации с Россией в связи с выдачей Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест Владимира Путина в контексте его возможного визита в страну на саммит БРИКС.

Согласно Римскому статуту, подписавшие его страны обязаны выдать МУС подозреваемых, в отношении которых инстанция выдала ордер на арест. Представитель президента ЮАР Винсент Магвенья в марте заявлял, что страна «понимает свои юридические обязательства в связи с участием в работе МУС».

Александр Кислов