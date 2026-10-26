В Мелитополе после атаки ВСУ повреждены музей, университет и жилые дома
В результате массированной атаки вооруженных сил Украины в Мелитополе получили повреждения здания городского краеведческого музея, несколько корпусов госуниверситета и общежитие, а также жилые дома и ряд инфраструктурных объектов. Об этом сообщили в администрации Запорожской области.
По информации губернатора области Евгения Балицкого, в частном секторе пострадали дети 2015 и 2016 годов рождения, а также мужчина 1961 года рождения. Комиссия ЖКХ проводит обход квартир и домов, чтобы зафиксировать повреждения. В центральной части города также были повреждены частные домовладения, многоквартирный дом и административные здания.
В частности, по словам местных властей, разрушения получили несколько корпусов Мелитопольского государственного университета, в том числе общежитие, в котором проживают более 300 студентов. Учеников перевели на дистанционный формат обучения до устранения последствий.
Помимо этого, взрывной волной выбило окна и повредило кровлю в здании Мелитопольского городского краеведческого музея, которое было построено в начале XX века.