В Мелитополе после атаки ВСУ повреждены музей, университет и жилые дома

По информации губернатора области Евгения Балицкого, в частном секторе пострадали дети 2015 и 2016 годов рождения, а также мужчина 1961 года рождения. Комиссия ЖКХ проводит обход квартир и домов, чтобы зафиксировать повреждения. В центральной части города также были повреждены частные домовладения, многоквартирный дом и административные здания.