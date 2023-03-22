Власти ЮАР проведут консультации с Россией из-за ордера МУС на арест Путина

Министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор сообщила, что власти страны проведут консультации с Россией в связи с выдачей Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест президента Владимира Путина. В августе 2023 года в ЮАР, признающей юрисдикцию МУС, запланирован саммит группы БРИКС, на который приглашен господин Путин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наледи Пандор

Фото: Andrew Harnik / Pool / Reuters Наледи Пандор

Фото: Andrew Harnik / Pool / Reuters

«Мы изучим положения нашего законодательства, проведем, видимо, обсуждение в кабинете министров, а также с нашими коллегами в России с тем, чтобы определить, как действовать дальше»,— сказала госпожа Пандор (цитата по ТАСС). По ее словам, пока таких консультаций с российской стороной не проводилось.

Международный уголовный суд основан на Римском статуте, который подписали примерно 120 государств. После того как МУС просит страны-участницы о содействии, те должны незамедлительно произвести арест и доставить подозреваемого в местный суд. Юрисдикцию МУС не признают Россия, Украина, США, Китай, Израиль и другие страны.

Согласно Римскому статуту, подписавшие его страны обязаны выдать МУС подозреваемых, в отношении которых инстанция выдала ордер на арест. В частности, о том, что Владимир Путин будет задержан в случае приезда в признающую МУС Германию, заявлял немецкий министр юстиции Марко Бушман.

Кремль не сообщал, планирует ли господин Путин участвовать в 15-м саммите БРИКС в ЮАР. Как сообщало агентство Reuters до объявления о решении МУС выдать ордер на арест Владимира Путина, визит российского президента на мероприятие «ожидался».

МУС выдал ордер на арест Владимира Путина 17 марта. Суд постановил, что президент РФ «предположительно несет ответственность за военные преступления, связанные с незаконной депортацией населения (детей)». Кремль назвал решение суда «возмутительным, неприемлемым и ничтожным с точки зрения права», а Следственный комитет РФ возбудил в отношении судей МУС уголовное дело.

О международной реакции на решение МУС о выдаче ордера на арест Владимира Путина читайте в материале «Ъ» «Служенье МУС не терпит суеты».

Александр Кислов