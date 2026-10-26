МИД России: участие ООН в переговорах по Украине не обсуждается
Участие ООН в переговорах по урегулированию конфликта России и Украины пока не рассматривается. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел России Александр Алимов.
Замглавы ведомства считает, что ООН должна действовать от лица стран-участниц, а не от лица секретаря организации. «Вот когда ООН такие прерогативы, мандат, полномочия получит, милости просим. Пока об этом речь не идет»,— сказал господин Алимов «Интерфаксу».
ООН неоднократно говорила о готовности подключиться к переговорному процессу. В МИД России организацию и ее генерального секретаря Антониу Гуттериша серьезным посредником не считают.
Президент России Владимир Путин и спецпосланник американского президента Стивен Уиткофф договорились возобновить трехсторонние переговоры на встрече в Санкт-Петербурге. Они могут пройти в столице ОАЭ Абу-Даби в ноябре. Пресс-секретарь российского президента допускал, что на них могут обсудить и территориальные уступки, но подробностей не уточнял.