Главные новости к утру 3 июня

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Специальный посланник Китая Ли Хуэй считает, что сейчас «довольно сложно» провести переговоры РФ и Украины. Он сказал об этом по итогам европейского турне по вопросу урегулированию конфликта.

Министр обороны США Ллойд Остин обвинил Китай в опасных перехватах американских самолетов. Он также призвал Пекин сохранять контакты на уровне руководителей министерств обороны. О проблемах во взаимодействии

«Ъ» стали известны подробности одного из крупнейших за последние годы уголовных дел коррупционной направленности. По версии следствия, начальник следственного отдела комитета по Тверскому району Москвы Марат Тамбиев получил от подследственных хакеров взятку в биткойнах, соответствующую почти $24 млн. Коды доступа к электронному кошельку с биткойнами следователь хранил в папке с названием «Пенсия». Подробнее

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