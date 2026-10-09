В Панаме произошло землетрясение магнитудой 7,7
09.10.2026, 21:47
Землетрясение магнитудой 7,7 зафиксировано в Панаме. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Землетрясение было зафиксировано в 12:56 по местному времени (20:56 мск). По данным сейсмологов, его эпицентр находился более чем в 200 км от города Панамы, на глубине 10 км. Сначала магнитуда толчков была оценена в 7,9. Позднее сейсмологический центр скорректировал показатель.
Геологическая служба США сообщила, что землетрясение произошло в 12 км к западу-юго-западу от Питалосы. Предупреждение о цунами объявлено для Панамы и соседних государств — Эквадора, Колумбии, Никарагуа, Гватемалы и других.