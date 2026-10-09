В Панаме произошло землетрясение магнитудой 7,7

Землетрясение было зафиксировано в 12:56 по местному времени (20:56 мск). По данным сейсмологов, его эпицентр находился более чем в 200 км от города Панамы, на глубине 10 км. Сначала магнитуда толчков была оценена в 7,9. Позднее сейсмологический центр скорректировал показатель.