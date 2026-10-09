Минобороны предложило повысить предельный возраст службы женщин до 50 лет

Правительство внесло в Госдуму подготовленный Минобороны законопроект о повышении предельного возраста пребывания на военной службе для женщин с 45 до 50 лет. Предельный возраст пребывания в запасе для женщин-офицеров предлагается увеличить с 50 до 55 лет, для женщин с воинскими званиями рядового, сержантского состава, прапорщиков и мичманов — с 45 до 50 лет.