Минобороны предложило повысить предельный возраст службы женщин до 50 лет
09.10.2026, 21:11
Правительство внесло в Госдуму подготовленный Минобороны законопроект о повышении предельного возраста пребывания на военной службе для женщин с 45 до 50 лет. Предельный возраст пребывания в запасе для женщин-офицеров предлагается увеличить с 50 до 55 лет, для женщин с воинскими званиями рядового, сержантского состава, прапорщиков и мичманов — с 45 до 50 лет.
Как говорится в пояснительной записке к документу, изменения позволят военнослужащим-женщинам получить дополнительное время для накопления выслуги, необходимой для назначения военной пенсии и возникновения права на использование накоплений в рамках военной ипотеки. Авторы законопроекта указывают, что женщины, поступившие на службу в возрасте 25–30 лет, к достижению нынешнего предельного возраста могут не успеть выслужить 20 лет.
В Минобороны пояснили “Ъ”, что проблема касается в том числе женщин, окончивших гражданские вузы и поступивших на военную службу по контракту. В отличие от выпускниц военных образовательных организаций, которым время обучения засчитывается в выслугу, они начинают ее накапливать позднее.
Еще одним обоснованием инициативы является потребность в специалистах медицинских подразделений, участвующих в медицинском обеспечении частей в зоне специальной военной операции. По данным Минобороны, среди таких специалистов значительную долю составляют женщины, в том числе достигшие или приближающиеся к предельному возрасту службы. Ведомство также рассчитывает сохранить в армии опытных специалистов других воинских специальностей.
Законопроект предполагает вступление изменений в силу с начала следующего года. Для военнослужащих, заключивших новые контракты до этой даты, в предусмотренных проектом случаях должно сохраниться право уволиться по достижении прежнего предельного возраста.