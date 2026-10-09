Новым пресс-секретарем Белого дома стала политолог и юрист Кэти Закария

Кэролайн Левитт ушла с поста пресс-секретаря Белого дома, объяснив это семейными обстоятельствами и желанием проводить больше времени с детьми. При этом она осталась в политической команде Трампа в качестве внештатного стратегического советника по коммуникациям движения MAGA (Make America Great Again, «Сделаем Америку великой снова»). С 1 ноября она также станет политическим комментатором на Fox News.