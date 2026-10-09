Новым пресс-секретарем Белого дома стала политолог и юрист Кэти Закария
09.10.2026, 21:55
Пресс-секретарем Белого дома в администрации Дональда Трампа назначена 42-летняя Кэти Закария. Она сменила ушедшую с этого поста в августе Кэролайн Левитт. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.
Кэти Закария родилась в Лос-Анджелесе. Она имеет два высших образования — политологическое и юридическое. Во время учебы возглавляла студенческое отделение Республиканской партии и Христианское юридическое общество. Замужем за Тайлером Закарией, управляющим директором Moriah Media Los Angeles. У них четверо детей.
Сейчас госпожа Закария работает в американской консервативной политической организации Fix California, которая была основана в 2021 году Ричардом Гренеллом, сторонником Дональда Трампа. Задача этой организации — продвижение республиканской повестки в традиционно демократической Калифорнии. Кэти Закария регулярно появляется в программах телеканала Fox News, где она высказывается в поддержку Дональда Трампа. В начале 2026 года она проработала около трех месяцев в департаменте внутренней безопасности. New York Post отмечает, что в тот период она была близка к возглавлявшей это ведомство Кристи Ноэм и специальному советнику Кори Левандовски.
Кэролайн Левитт ушла с поста пресс-секретаря Белого дома, объяснив это семейными обстоятельствами и желанием проводить больше времени с детьми. При этом она осталась в политической команде Трампа в качестве внештатного стратегического советника по коммуникациям движения MAGA (Make America Great Again, «Сделаем Америку великой снова»). С 1 ноября она также станет политическим комментатором на Fox News.