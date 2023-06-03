Глава Пентагона обвинил Китай в опасных перехватах самолетов США

Министр обороны США Ллойд Остин во время конференции по безопасности в Сингапуре заявил, что Китай отказывается улучшать механизмы урегулирования кризисов. По его мнению, руководители оборонных ведомств двух стран должны сохранять связи для предотвращения потенциальных конфликтов. Шеф Пентагона также обвинил Пекин в опасных перехватах американских самолетов.

«КНР продолжает проводить вызывающее тревогу число опасных перехватов самолетов США и их союзников, законно совершающих полеты в международном воздушном пространстве. И мы все только что ясно увидели еще один случай агрессивного и непрофессионального полета со стороны КНР»,— сказал господин Остин участникам регионального форума. Его слова приводятся на сайте Пентагона.

Господин Остин назвал жизненно важными открытые лини связи между министрами обороны США и КНР. «Я глубоко озабочен нежеланием КНР серьезнее взаимодействовать по вопросу о более совершенных механизмах для предотвращения кризисов между вооруженными силами двух стран»,— сказал министр. Глава Пентагона также заявил о готовности США говорить с Китаем о контроле над вооружением.

Господин Остин выразил мнение, что конфликт в Тайваньском проливе стал бы катастрофой и заверил, что Вашингтон нацелен на «сохранение мира и стабильности» в регионе. По его мнению, конфликт не является неизбежным.

Призыв шефа Пентагона к Минобороны КНР прозвучал на фоне отказа Пекина от проведения переговоров двух министров в Сингапуре. По информации СМИ, это связано с тем, что глава Минобороны Китая находится в американских санкционных списках. В Сингапуре министры кратко пообщались во время ужина. Как сообщала пресс-служба Пентагона, между военными «не было предметного обмена мнениями».

О проблемах во взаимодействии между Пекином и Вашингтоном — в материале «Ъ» «Китай закрывает Америку».

Леонид Уварчев