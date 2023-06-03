Парагвай выдал РФ двух обвиняемых в бандитизме и мошенничестве

Правоохранительные органы Парагвая передали российскому бюро Интерпола и ФСИН РФ двух россиян — Андрея Андреева и Романа Морозова. Первый разыскивается с 2000 года за бандитизм, убийства, похищения человека, второй — с 2021 года за мошенничество.

Запрос Генпрокуратуры РФ в выдаче обвиняемых был удовлетворен. «Сегодня скрывавшиеся от уголовного преследования переданы представителям российских правоохранительных органов»,— сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Обвиняемые были переданы российским представителям в аэропорту города Асунсьон.

Андрей Андреев был задержан в Парагвае в 2011 году и осужден за незаконный оборот наркотиков. Срок отбытия наказания истек в марте 2023 года, после чего республика решила выдать преступника Москве. Российские следователи считают Андрея Андреева участником «устойчивой вооруженной преступной группы».

Утверждается, что он в составе этой группы совершил ряд тяжких и особо тяжких преступлений. Среди них — бандитизм, убийства, похищение человека, вымогательство, умышленное повреждение чужого имущества, кража, незаконный оборот оружия, подделка документов и незаконное пересечение границы. Банда, в которую входил Андреев, по версии следствия, причастна к убийству бизнесмена, его сына и троих охранников в Курортном районе Санкт-Петербурга в 2000 году.

Роман Морозов обвиняется в восьми эпизодах присвоения и шести эпизодах мошенничества. По версии следствия, он входил в доверие к собственникам автомобилей и недвижимости и похищал это имущество. В качестве владельца ломбарда он также, как утверждается, присваивал ювелирные изделия, которые были заложены с правом выкупа.

Леонид Уварчев