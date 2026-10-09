МАГАТЭ предупредило об опасности ударов по ядерным объектам после атак на ЗАЭС
09.10.2026, 21:39
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) предупреждает о недопустимости ударов по объектам ядерной энергетики. Такое заявление агентство сделало после недавних атак ВСУ на инфраструктуру Запорожской АЭС.
«Нападения на ядерные объекты и их персонал неприемлемы и прямо противоречат семи важнейшим принципам МАГАТЭ по обеспечению безопасности во время вооруженного конфликта и пяти конкретным принципам защиты ЗАЭС», — приводит пресс-служба МАГАТЭ слова генерального директора Рафаэля Гросси. Он призвал обеспечить сотрудникам агентства оперативный доступ к местам ударов для оценки последствий.
Господин Росси также выразил обеспокоенность в связи с отсутствием поставок дизельного топлива на ЗАЭС. «Истощение запасов увеличивает риск того, что ядерная безопасность окажется под угрозой в случае очередного отключения электроэнергии за пределами площадки»,— добавил глава МАГАТЭ.
5 октября ВСУ атаковали несколько объектов ЗАЭС: лабораторно-бытовой корпус №2, расположенный в 200 м от энергоблоков №4 и №5, а также здание переработки радиоактивных отходов. Руководство станции назвало удары потенциально опасными и допустило, что атаки на здание переработки радиоактивных отходов могут повредить оборудование и нарушить безопасное обращение с радиоактивными материалами.