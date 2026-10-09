МАГАТЭ предупредило об опасности ударов по ядерным объектам после атак на ЗАЭС

5 октября ВСУ атаковали несколько объектов ЗАЭС: лабораторно-бытовой корпус №2, расположенный в 200 м от энергоблоков №4 и №5, а также здание переработки радиоактивных отходов. Руководство станции назвало удары потенциально опасными и допустило, что атаки на здание переработки радиоактивных отходов могут повредить оборудование и нарушить безопасное обращение с радиоактивными материалами.