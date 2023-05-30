Китай закрывает Америку

Глава Минобороны Китая Ли Шанфу отказался от встречи с министром обороны США Ллойдом Остином в Сингапуре на конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла». Об этом со ссылкой на пресс-службу Пентагона сообщила газета The Wall Street Journal. Демарш находящегося под санкциями Ли Шанфу стал частью игры на обострение в ответ на давление США. До этого китайские власти запретили закупки продукции американской компании по производству полупроводников Micron. В Пекине решили, что ее микрочипы несут «угрозу национальной безопасности» Китая. В ответ в Вашингтоне обвиняют Пекин в «экономическом давлении» на США и грозят новыми санкциями.

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Фото: Manish Swarup / AP Министр обороны КНР Ли Шанфу

Фото: Manish Swarup / AP

Интрига вокруг встречи министра обороны США Ллойда Остина с новым министром обороны КНР Ли Шанфу, которую в Вашингтоне рассчитывали провести на полях конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла», намеченной на 2–4 июня, разрешилась в понедельник.

«КНР проинформировала США, что отклоняет направленное нами в начале мая предложение провести встречу министра Остина с министром обороны Китая Ли Шанфу в Сингапуре на этой неделе»,— сообщили газете The Wall Street Journal в пресс-службе Пентагона.

Выразив обеспокоенность в связи с решением китайской стороны, в военном ведомстве США добавили, что «твердо верят в важность сохранения открытыми каналов коммуникации между военными в Вашингтоне и Пекине, чтобы не допустить перерастания конкуренции в конфликт».

До этого китайская сторона несколько раз проигнорировала попытки Ллойда Остина и председателя комитета начальников штабов ВС США Марка Милли связаться с китайскими коллегами по телефону. При этом еще 19 мая агентство Bloomberg сообщило, что Пекин отвергает просьбу Ллойда Остина о встрече с Ли Шанфу, пока против того действуют американские санкции.

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Фото: Bonnie Cash, Reuters Министр обороны США Ллойд Остин

Фото: Bonnie Cash, Reuters

В ходе своей пресс-конференции на саммите G7 в Хиросиме, состоявшейся 21 мая, президент США Джо Байден подтвердил, что в Вашингтоне обсуждается вопрос о том, имеет ли смысл смягчить рестрикции против Ли Шанфу. При этом он заверил, что Белый дом не рассматривает возможность отмены запретов на поставки Китаю технологий и материалов, которые могут использоваться для наращивания военного потенциала.

Уже на следующий день после заявления Джо Байдена глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер сообщил, что санкции в отношении Ли Шанфу сохранятся. Они были введены еще предыдущей администрацией президента Дональда Трампа в 2018 году за приобретение Пекином российских истребителей Су-35 и зенитных ракетных систем С-400. На тот момент будущий министр обороны возглавлял управление вооружений Объединенного штаба Центрального военного совета КНР.

Между тем принятое по итогам саммита G7 в Хиросиме коммюнике, содержащее длинный список претензий к Пекину, включая обвинения его в «нерыночных практиках» в мировой торговле, вызвало бурное негодование китайской стороны.

Комментируя решения, принятые на саммите, МИД КНР заявил, что G7 «препятствует международному миру, наносит ущерб региональной стабильности, подавляет развитие других стран». При этом заместитель главы МИД КНР Сунь Вэйдун «выразил крайнее недовольство» и «решительный протест» в связи с действиями США, назвав их «инициатором и самым большим источником риска нарушения правил международного порядка и подрыва функционирования мировой экономики».

Уже на следующий день после этого Пекин продемонстрировал, что отныне будет отвечать ударом на удар. В день окончания саммита G7 управление по вопросам киберпространства КНР сообщило, что продукция работающей на китайском рынке американской компании Micron Technology — одного из крупнейших в мире производителей микропроцессоров — не прошла проведенную Пекином проверку на безопасность. «Проверка показала, что продукты Micron имеют серьезные скрытые проблемы с кибербезопасностью, которые создают значительные риски в области безопасности для цепочки поставок ключевой базовой информационной инфраструктуры и влияют на национальную безопасность Китая»,— заявили в управлении по вопросам киберпространства КНР. В связи с этим власти КНР с 21 мая запретили китайским производителям компьютерного оборудования закупку микрочипов Micron.

Китайская сторона настаивает, что удар по Micron нельзя считать ответными санкциями и закрытие рынка КНР для американского гиганта IT-индустрии — «вынужденная мера», которая опирается на «реальные факты» и была принята «с учетом всех юридических норм».

«Я хочу подчеркнуть, что соответствующая проверка предназначена для предотвращения проблем с обеспечением кибербезопасности продукции, предотвращения угроз безопасности ключевой информационной инфраструктуры страны, это необходимая мера для обеспечения национальной безопасности»,— заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин. По ее словам, расследования в области информационной безопасности компетентные ведомства КНР проводят и в отношении других иностранных компаний.

Однако американская сторона не согласилась с такой трактовкой и настаивает, что Пекин ввел «безосновательные меры против Micron». «Эти действия кажутся несовместимыми с утверждениями КНР о том, что она открыта для бизнеса и привержена прозрачной нормативно-правовой базе»,— заявил официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер.

В свою очередь, координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби напрямую связал решение о запрете продукции Micron в Китае с решениями, принятыми на саммите G7 в Хиросиме. Он напомнил, что Пекин сделал свой шаг на следующий день после принятия итогового заявления «семерки». «Как они ответили на критику об экономическом давлении? Экономическим давлением»,— сокрушался господин Кирби.

Однако это еще больше раззадорило китайскую сторону. «Говоря о мерах в отношении Micron, США обвиняют Китай в "экономическом давлении". Это очередная нарративная ловушка. Как насчет Huawei и более тысячи других китайских компаний под американскими санкциями? С таким же успехом США могут утверждать, что только они могут говорить о национальной безопасности, а другие — нет»,— написала в Twitter официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Ее коллега Мао Нин уточнила, что американские власти уже внесли в санкционные списки около 1,2 тыс. китайских компаний и частных лиц. «Это и есть экономическое принуждение, как раз с этим нельзя смириться»,— заявила Мао Нин. По ее словам, давление Вашингтона «подрывает нормальное торгово-экономическое взаимодействие между КНР и США» и «дестабилизирует международные цепочки поставок». В этой ситуации Китай «продолжит предпринимать необходимые шаги для защиты законных прав и интересов национальных компаний».

Жесткие действия Пекина поставили администрацию США перед непростым выбором: пытаться договориться с Пекином, чтобы восстановить позиции Micron на китайском рынке, или вступить с Китаем в полномасштабную «войну полупроводников».

«Соединенные Штаты должны ясно дать понять КНР, что они не потерпят экономического принуждения в отношении своих компаний или своих союзников. Министерство торговли должно немедленно добавить китайского производителя интегрированных полупроводниковых устройств ChangXin Memory Technologies в черный список организаций и гарантировать, что ни одна технология из США независимо от спецификаций не попадет к CXMT, Yangtze Memory Technologies Corp. и другим фирмам КНР, работающим в этой отрасли»,— заявил председатель специального комитета по Китаю Палаты представителей Конгресса США Майк Галлахер.

В самый разгар санкционной войны между США и Китаем с визитом в Пекин во вторник прибыл Илон Маск, владеющий рядом технологических компаний и развивающий крупные бизнес-проекты в КНР. Его компании Tesla принадлежит завод Gigafactory Shanghai — крупнейший по объему выпуска автомобилей Tesla. «Tesla выступает против "разъединения и разрыва связей" и готова продолжать расширять бизнес в Китае, разделяя с этой страной возможности развития»,— заявил Илон Маск по итогам состоявшейся во вторник встречи с главой МИД КНР Цинь Ганом.

«Китай всегда приветствовал деловых людей из разных стран, в том числе господина Маска, прибывающих в Китай для того, чтобы лучше понять Китай и способствовать взаимовыгодному сотрудничеству»,— прокомментировала его визит Мао Нин.

Сергей Строкань