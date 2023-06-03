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Коммерсантъ FM
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Число погибших при столкновении поездов в Индии возросло до 288 человек

При столкновении трех поездов в индийском штате Одиша погибли не меньше 288 человек, сообщил глава пожарной службы штата Судханшу Саранги. Ранее сообщалось, что пострадали больше 900 человек.

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Фото: Reuters / Stringer NO RESALES. NO ARCHIVES.

Фото: Reuters / Stringer NO RESALES. NO ARCHIVES.

Фото: Reuters / Stringer NO RESALES. NO ARCHIVES.

Фото: Reuters / Stringer NO RESALES. NO ARCHIVES.

Фото: Reuters / Stringer NO RESALES. NO ARCHIVES.

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Фото: Reuters / Stringer NO RESALES. NO ARCHIVES.

Фото: Reuters / Stringer NO RESALES. NO ARCHIVES.

Фото: Reuters / Stringer NO RESALES. NO ARCHIVES.

Фото: Reuters / Stringer NO RESALES. NO ARCHIVES.

Фото: Reuters / Stringer NO RESALES. NO ARCHIVES.

Судханшу Саранги рассказал AFP, что спасательные работы продолжаются. Он отметил, что многие пострадавшие получили серьезные травмы.

Трагедия произошла вечером 2 июня возле города Баласор. Поступали противоречивые сообщения о последовательности событий. Индийские железные дороги только сообщили, что в аварию попали два пассажирских поезда и один грузовой, который стоял на месте.

Столкновение поездов стало для Индии самым многочисленным по жертвам с 1990-х годов. Самая серьезная катастрофа на железных дорогах произошла в 1981 году. Тогда поезд сошел с рельсов и упал с моста в реку, погибли от 800 до 1 тыс. человек.

Леонид Уварчев

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