Спецпредставитель Китая Ли Хуэй по итогам миссии: России и Украине «довольно сложно» сейчас сесть за стол переговоров

Специальный посланник Китая Ли Хуэй рассказал на пресс-конференции в Пекине о своем 12-дневном европейском турне, состоявшемся в мае и посвященном украинскому урегулированию. По словам господина Ли, сейчас «довольно сложно» усадить все стороны за стол переговоров, но мирное решение конфликта еще возможно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ли Хуэй

Фото: Пресс-служба МИД России Ли Хуэй

Фото: Пресс-служба МИД России

«Честно говоря, я чувствую, что при нынешнем положении дел всем сторонам может быть довольно сложно сесть за стол для плодотворных переговоров»,— сказал Ли Хуэй журналистам (цитата по South China Morning Post). «Но пока есть проблеск надежды на мир, мы должны активно работать в этом направлении»,— заявил он.

Господин Ли также сказал, что все стороны приветствовали усилия Китая по урегулированию конфликта, и отметил «общее понимание», которое он обнаружил между Украиной и Россией, например стремление к политическому урегулированию. «У меня сложилось впечатление, что ни одна из сторон не закрыла дверь для мира»,— отметил спецпосланник. По его словам, Пекин готов сделать все, что поспособствует ослаблению напряженности и продвижению переговоров.

26 апреля председатель КНР Си Цзиньпин и президент Украины Владимир Зеленский договорились о визите спецпредставителя. В МИД России заявили о «созвучии подходов» России и Китая к разрешению конфликта. Турне Ли Хуэя началось 16 мая. Он посетил Украину, Польшу, Францию, Германию и Бельгию. Россия стала завершающим пунктом назначения в его маршруте.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «У мира глаза велики».

Мария Федотова