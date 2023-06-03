Два человека пострадали при обстреле Шебекино

Два молодых человека пострадали при обстреле Шебекино Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Они госпитализированы в тяжелом состоянии. Поздно вечером 2 июня глава региона сообщал о двух погибших и шести пострадавших при обстреле Соболевки Валуйского городского округа.

«Два молодых парня ехали по городу на автомобиле, когда перед ними разорвался снаряд. В итоге у одного пострадавшего осколочные ранения рук и груди, у второго - контузия и осколочные ранения верхних и нижних конечностей»,— написал господин Гладков в Telegram.

Шебекинский городской округ последние дни регулярно подвергается массированным обстрелам. Накануне, 2 июня, на некоторых дорогах было запрещено движение. 1 июня было зафиксировано 850 прилетов снарядов по городу — самое большое число с начала обстрелов.

О ситуации в Шебекино — в репортаже «Ъ» за час до закрытия въезда «"По городу "Грады" работают"».