Гладков: при обстреле Соболевки из «Града» два человека погибли, шестеро пострадали

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что вооруженные силы Украины из установки реактивной системы залпового огня «Град» обстреляли село Соболевка Валуйского городского округа. В результате обстрела, по его словам, погибли два человека.

«В момент обстрела они находились во дворах собственных жилых домов. От полученных травм они скончались на месте. Шесть человек пострадали, среди них есть двое детей. Бригадами скорой медицинской помощи они все доставлены в больницу»,— написал господин Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, у двоих мужчин множественные осколочные ранения, один из них в тяжелом состоянии, второй в состоянии средней степени тяжести. У женщин, как отметил губернатор, осколочные ранения нижних конечностей, состояние обеих удовлетворительное.

«Также в ЦРБ доставлен мальчик 13 лет с закрытым переломом левого плеча и девочка 11 лет с осколочными ранениями левого глаза»,— добавил глава региона.

Господин Гладков также сообщил о повреждениях в самом селе. По его словам, от прямого попадания снаряда загорелись хозпостройка и гараж в двух частных жилых домовладениях. Повреждения также были выявлены в четырех домовладениях: «пробита крыша, посечены фасады и заборы, выбиты окна», добавил губернатор.

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