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Выпуск газеты №187«Ъ» Газета
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Трамп сообщил о телефонном разговоре с Путиным

09.10.2026, 21:50
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. По словам американского лидера, они договорились о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынок.

Julia Demaree Nikhinson / AP

«Россия немедленно поставит более 300 тыс. тонн дизельного топлива на американский и мировой рынок, еще 500 тыс. тонн в ноябре и 1 млн тонн сразу после этого. Кроме того, исходя из состояния своих дизельных заводов, Россия затем в течение короткого периода времени поставит 3 млн тонн дизельного топлива»,— написал господин Трамп в Truth Social.
США. Отношения с Россией
Владимир Путин