Трамп сообщил о телефонном разговоре с Путиным

«Россия немедленно поставит более 300 тыс. тонн дизельного топлива на американский и мировой рынок, еще 500 тыс. тонн в ноябре и 1 млн тонн сразу после этого. Кроме того, исходя из состояния своих дизельных заводов, Россия затем в течение короткого периода времени поставит 3 млн тонн дизельного топлива»,— написал господин Трамп в Truth Social.