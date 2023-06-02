Эксперты ВЭБ.РФ назвали альтернативы доллару во внешних расчетах России

Расчеты в рублях и юанях являются самыми перспективными моделями внешних расчетов России в обозримом будущем, заявили РБК эксперты Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ. Экономисты перечислили изданию и другие альтернативы доллару и евро во внешних расчетах РФ.

В ВЭБе отмечают, что главный риск расчетов в рублях — угроза вторичных санкций для торгующих с Россией стран, а расширение использования юаня грозит увеличением зависимости РФ от КНР. В Институте считают, что расчеты в юанях целесообразно вести со странами Азии, Африки и Латинской Америки. По информации экономистов ВЭБа, Китай заключил клиринговые соглашения о юаневой зоне с 25 странами, в том числе с Россией.

Другие схемы расчетов, предложенные экспертами ВЭБ.РФ:

расчеты в других нацвалютах, в частности в дирхамах ОАЭ и индийских рупиях. По словам экономистов, преимущество дирхама — фиксированный курс с жесткой привязкой к доллару США. Расчетам в рупиях может способствовать наличие филиалов российских банков в Индии и сотрудничество национальных платежных систем Москвы и Нью-Дели;

и По словам экономистов, преимущество дирхама — фиксированный курс с жесткой привязкой к доллару США. Расчетам в рупиях может способствовать наличие филиалов российских банков в Индии и сотрудничество национальных платежных систем Москвы и Нью-Дели; создание Единого клирингового центра для союза дружественных России государств. В рамках этой инициативы Центробанки стран-участниц определяли курсы валют к главной «клиринговой валюте», в которой можно будет проводить расчеты;

для союза дружественных России государств. В рамках этой инициативы Центробанки стран-участниц определяли курсы валют к главной «клиринговой валюте», в которой можно будет проводить расчеты; проведение расчетов в привязке к золоту. Для этого, по словам экспертов ВЭБа, нужно создать расчетные центры в дружественных странах и установить цены золота в нацвалютах;

Для этого, по словам экспертов ВЭБа, нужно создать расчетные центры в дружественных странах и установить цены золота в нацвалютах; использование криптовалют и токенов во внешних расчетах. В ВЭБе предупреждают о высокой волатильности криптовалют, но такой способ подходит для локальных расчетов;

во внешних расчетах. В ВЭБе предупреждают о высокой волатильности криптовалют, но такой способ подходит для локальных расчетов; создание цифрового «золотого рубля». По мнению экспертов, Россия может выпустить цифровое платежное средство, обеспеченное золотом из международных резервов.

31 мая Институт уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей предложил президенту России Владимиру Путину разрешить проводить внешние расчеты в криптовалютах. В конце мая Сбербанк запустил вклады в дирхамах ОАЭ, став вторым игроком (наряду с МТС-банком) с таким предложением на рынке РФ. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе своего визита в Тегеран обсудила с иранской стороной развитие системы двусторонних расчетов, в том числе в национальных валютах. Кроме того, Россия уже проводит трансакции в рупиях с индийскими экспортерами.

Увеличение доли российских торговых операций в нацвалютах ограничено соотношением объемов импорта и экспорта с конкретной страной, а также действием капитальных ограничений. Альтернативным способом совершения платежных операций, однако, может стать использование цифровых валют, заявили 24 мая участники профильной сессии Евразийского экономического форума. В ЕАЭС такие валюты разрабатываются центробанками России и Казахстана — предполагается, что их запуск позволит снизить издержки при трансграничных платежах и усилит эффективность торговли.

Подробнее об обсуждении расчетов в нацвалютах странами ЕАЭС — в материале «На рубль-тенге рассчитайся».

Эрдни Кагалтынов