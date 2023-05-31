Бизнес попросил ввести кешбэк на ряд российских товаров и узаконить внешние крипторасчеты

Институт уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей представил президенту предложения по поддержке бизнеса. В числе его инициатив — введение кешбэка на российскую электронику, поддержка предприятий на приграничных территориях, разрешение не проведение внешних крипторасчетов. Инициативы приводятся в докладе «Ключевые проблемы бизнеса в условиях санкций и структурной трансформации в 2023 году», который разработали совместно с деловым сообществом, сообщает РБК.

В числе представленных в документе инициатив:

государственный кешбэк на отечественную электронику с российскими операционными системами (компьютеры, мобильные телефоны и другие бытовые устройства);

сертификаты/кешбэк на часть стоимости продукции российской легкой промышленности;

сертификаты для малообеспеченных граждан на продукты питания местных производителей;

формирование нормативно-правовой базы оборота криптовалют в России для расчетов с зарубежными контрагентами и налоговыми нерезидентами (также надо определить статус таких трансакций);

предусмотреть создание внутренней системы взаиморасчетов или клиринга, в том числе с выпуском для этих целей специальных цифровых валют;

сформулировать и нормативно закрепить признаки взаимозависимости и подконтрольности налогоплательщиков;

кодифицировать понятие «дробление бизнеса» и установить его критерии — к примеру, незаконная налоговая экономия и наличие лица, контролирующего все субъекты схемы;

внести налоговые поправки, фиксирующие, что решение о доначислении и взыскании налогов вступает в силу только после истечения законного срока на судебное обжалование (через три месяца после решения апелляционной инстанции);

допускать меры принудительного взыскания (блокировка счетов или принудительное списание денег) только после вступления в силу решения налогового органа о доначислении и взыскании;

упростить порядок по некоторым цепочкам работы с Единым налоговым счетом, отменить заявительный порядок для идентификации платежа, рассмотреть возможность установления нескольких дат для сдачи отчетности;

дополнительно поддержать предприятия, находящиеся на приграничных территориях, через временное субсидирование поддержки занятости, в том числе на предприятиях туристической отрасли Крыма;

субсидировать повышенные платежи за страхование имущества на приграничных территориях;

упростить доступ малых предприятий к гособоронзаказу (ГОЗ), а также исключить необоснованное привлечение к уголовной ответственности исполнителей ГОЗ.

Премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что число проверок бизнеса в России в 2022 году сократилось до исторического минимума. По его словам, в прошлом году их провели 340 тыс. раз. Бизнес-омбудсмен Борис Титов жаловался, что объем административных штрафов в сфере экономики в прошлом году вырос в 1,8 раза.

О разработке новых индикаторов проверок бизнеса — в материале «Поворот лицом к риску».