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Коммерсантъ FM
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Reuters: Россия с января провела до 20 трансакций в рупиях с индийскими экспортерами

Россия с января 2023 года провела до 20 трансакций в рупиях с индийскими экспортерами, сообщает агентство Reuters. Ранее российская сторона указывала на «определенные сложности» в использовании рупий в торговле между РФ и Индией, а западные СМИ писали о возможном прекращении проведения двусторонних трансакций в этой валюте Москвой и Нью-Дели.

«Около 19–20 трансакций прошло с января… Все они относились к индийскому экспорту в Россию»,— рассказал Reuters неназванный топ-менеджер государственного индийского банка UCO Bank. По его словам, это были операции, не связанные с торговлей нефтью.

UCO Bank открыл счет в рупиях российскому Газпромбанку для развития торговли между двумя государствами. Летом 2022 года индийский регулятор представил механизм международных торговых расчетов в рупиях. Так, RBI позволил уполномоченным банкам открывать у себя счета востро (счет, который открывает иностранный банк в банке-резиденте в местной валюте или в валюте третьей страны) в рупиях иностранным кредитным организациям. Это позволило индийским импортерам платить за товары в рупиях, а индийским экспортерам, наоборот, получать оплату в национальной валюте.

4 мая Reuters сообщало, что Индия и Россия решили отказаться от механизма расчета в индийской национальной валюте из-за его невыгодности России — он порождал торговый дисбаланс. Пока торговля между двумя странами продолжается в американских долларах. Источники Reuters уточнили, что использовать индийскую национальную валюту России неудобно, в связи с чем Москва хочет, чтобы ей платили в других валютах, в том числе в китайских юанях.

На следующий день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия обсуждает с Индией вопрос о том, как перевести рупии, принадлежащие России, в другую валюту. Он подтвердил информацию Reuters, что проблема взаиморасчетов между Москвой и Дели в рупиях существует, однако опроверг сведения о прекращении переговоров по этому вопросу.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Рублю и рупии не хватает взаимности».

Александр Кислов

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