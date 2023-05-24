Набиуллина обсудила с главой ЦБ Ирана развитие системы расчетов в нацвалютах

Председатель Центробанка (ЦБ) России Эльвира Набиуллина посетила Тегеран и провела встречу с иранским коллегой Мохаммадом Резой Фарзином. Они обсудили вопрос развития системы двусторонних расчетов, в том числе в национальных валютах. Он назвал встречу продуктивной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эльвира Набиуллина (слева)

Фото: Central Bank of Iran Эльвира Набиуллина (слева)

Фото: Central Bank of Iran

«Мы достигли консенсуса по развитию общих валютных отношений, и на его основе подготовили оперативную дорожную карту»,— написал председатель иранского ЦБ в Twitter (цитата по «Интерфаксу»). В российском ЦБ пока никак встречу не комментировали.

На прошлой неделе Россия и Иран достигли всех двусторонних соглашений, необходимых для использования карт российской платежной системы «Мир». Ее адаптацию к платежной системе Ирана обсуждали с августа 2022 года. Также страны хотят создать токен, который позволит заменить во внешнеторговых расчетах доллар, рубль и иранский риал.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Россия и Иран встретятся для "Мира"».

Лаура Кеффер