На рубль-тенге рассчитайся

Увеличение доли российских торговых операций в нацвалютах ограничено соотношением объемов импорта и экспорта с конкретной страной, а также действием капитальных ограничений. Альтернативным способом совершения платежных операций, однако, может стать использование цифровых валют, заявили вчера участники профильной сессии Евразийского экономического форума. В ЕАЭС такие валюты разрабатываются центробанками России и Казахстана — предполагается, что их запуск позволит снизить издержки при трансграничных платежах и усилит эффективность торговли, хотя и потребует решения ряда вопросов — от проблем курсообразования до разработки специальных внешнеторговых цифровых валютных инструментов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Процесс дебанкинга (отключения от глобальных систем платежей) усилился и имеет характер фрагментации глобальной финансовой системы, заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева на сессии по международным платежам и цифровым активам прошедшего вчера в Москве Евразийского экономического форума.

Альтернативой традиционным каналам с использованием корреспондентских счетов коммерческих банков (взаимодействие с российскими банками и платежными системами здесь ограничивается действующими в их отношении санкциями за военную операцию на Украине и рисками вторичных санкций для банков-контрагентов) участники сессии назвали цифровые валюты — в ЕАЭС они разрабатываются регуляторами РФ и Казахстана.

Предполагается, что запуск и использование в трансграничных расчетах цифровых валют сможет повысить скорость переводов и снизить трансакционные издержки. Законопроект об использовании цифрового рубля будет принят в первом чтении в июне, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По словам Ксении Юдаевой, особенности проведения таких операций уже рассматриваются международными финансовыми организациями — 90% мировых центробанков экспериментируют с созданием цифровых валют, технологически возможно и их использование в международных расчетах — при этом для нужд трансграничных расчетов рассматривается и возможность внедрения «специальных цифровых валют», к которым смогут иметь доступ иностранцы. Экспертам предстоит решить и вопросы курсообразования при таких операциях, добавила первый зампред ЦБ. В Казахстане использование цифровых валют в трансграничных расчетах планируют протестировать уже в этом году. «Цифровые валюты позволят создать фундаментально новый механизм осуществления расчетов между странами»,— заявил заместитель председателя Нацбанка Казахстана Берик Шолпанкулов. По его словам, сейчас национальный регулятор готовит «пилот» по запуску платформы «цифровой тенге» для расчетов по социальным выплатам и госзакупкам.

Пока же двустороннюю торговлю в нацвалютах ограничивает в первую очередь баланс объемов импорта и экспорта — использование нацвалют возможно только в той части, где торговля сбалансирована — поэтому участники рынка предпочитают работать в «универсальных» долларе и евро. Расчеты в национальных валютах, впрочем, могут быть только временным решением — в долгосрочной перспективе потребуется расширение клиринговой зоны, отмечает руководитель направления анализа денежно-кредитной политики ЦМАКП Олег Солнцев.

Для российских компаний единственной «дружественной» валютой с большими оборотами как по экспортным, так и по импортным операциям сейчас выступает юань — но из-за сохранения капитальных ограничений в КНР операции между оншорным (материковым) и офшорным (гонконгским) рынками по-прежнему затруднены. Это разграничение сказывается и на российском рынке валютных свопов — их объем ограничен офшорными юанями, которые уже есть на счетах в банках в России: континентальные китайские банки свои средства на этот рынок не выводят, отметила Ксения Юдаева. В международных же внешнеторговых платежах и резервах доля юаня пока составляет всего 2,3%, хотя об увеличении использования китайской валюты заявляют страны Латинской Америки и Ближнего Востока,— это может привести к усилению юаня как валюты развивающихся стран «Юга и Востока». Во внешнем же обороте Китая с учетом Гонконга доля юаня уже превысила долю доллара США (48% против 47%), заметила госпожа Юдаева.

Операции же в остальных валютах развивающихся стран фактически ограничены сбалансированной частью торгового оборота, а также — жесткими мерами национального валютного контроля, что зачастую стимулирует экспортеров зарабатывать выручку в резервных валютах (это, в частности, тормозит использование индийской рупии в расчетах за российский экспорт в Индию). В ЕАЭС, впрочем, доля нацвалют в расчетах между странами в прошлом году увеличилась до 79% (с 74–75%) — и, хотя для таких операций нет административных барьеров, необходимо снижение рисков и издержек при проведении расчетов, заявил министр ЕЭК по экономике и финансовой политике Бакытжан Сагинтаев. Пока препятствиями являются в первую очередь высокая волатильность курсов и низкая ликвидность рынков, поэтому курсы по валютным парам зачастую устанавливаются через кросс-курсы к доллару США. Однако перспективы прямой торговли есть — спрос на операции в тенге и рублях на казахстанской и московской биржах растет, добавил министр.

Татьяна Едовина