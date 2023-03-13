Германия и Испания завершили обучение первых групп украинских военных управлению Leopard 2

Власти Германии и Испании сообщили о подготовке первых групп военных украинской армии по использованию танков немецкого производства Leopard 2. Берлин до конца месяца планирует отправить Киеву 18 танков, Мадрид намерен в будущем передать от 6 до 10 танков.

Как пишет немецкая Zeit, украинские военные готовы к использованию Leopard 2 после нескольких недель тренировок — на тренажерах, в полевых условиях, а также в ходе стрельб. Ожидается, что они вернутся на Украину уже в марте.

Минобороны Испании отчиталось о завершении подготовки 10 украинских военных экипажей. Тренировка проходила в Сарагосе. «В течение четырех недель они проходили техническую и тактическую подготовку для формирования оперативных подразделений и выполнения задач по техническому обслуживанию»,— говорится в сообщении Минобороны Испании в Twitter.

Страны Запада в январе впервые одобрили поставки Украине танков своего производства. Германия согласилась на экспорт и реэкспорт Leopard после того, как аналогичные решения приняли США и Великобритания. Это открыло возможность по отправке танков со стороны других стран Запада. По информации СМИ, многие из них столкнулись с трудностями из-за необходимого ремонта Leopard.

Леонид Уварчев