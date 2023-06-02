Прокатная десятка

1 июня в прокат вышел ряд фильмов, среди которых комедия с Робертом Де Ниро «Уикенд с батей» и военная драма Гая Ритчи «Переводчик», где главную роль исполнил Джейк Джилленхол. Что посмотреть в кино на выходных — в подборке «Ъ».
Переводчик
- Режиссер: Гай Ритчи
- В ролях: Джейк Джилленхол, Дар Салим, Александр Людвиг, Энтони Старр, Джейсон Вонг, Бобби Шофилд
- Жанр: боевик, триллер, военный / Великобритания, Испания, США / 123 мин.
- В прокате: с 1 июня
Кинокритик Юлия Шагельман: «Американская армия находится в Афганистане уже без малого двадцать лет, и за это время десятки тысяч местных жителей стали работать на нее в обмен на обещанные визы и релокацию в США для них и их семей, в основном в качестве переводчиков. Открывающая сцена наглядно показывает, что это за работа: подразделение сержанта Джона Кинли (Джейк Джилленхол) останавливает на дороге грузовик для рутинной проверки, переводчик пытается убедить водителя открыть кузов, тот почему-то упирается, воздух наливается приближением конфликта — и вот гремит самый настоящий, а не метафорический взрыв, переводчик и один из подчиненных Кинли убиты. Горевать некогда: задачей сержанта и его группы является поиск подпольных кустарных фабрик, где талибы изготавливают мины, а для этого ему нужен новый переводчик. Полковник (Джонни Ли Миллер) предлагает кандидатуру Ахмеда (Дар Салим), отличного профессионала, от которого, однако, отказались уже несколько подразделений из-за неуживчивого характера… Еще меньше сержанта радует информация о том, что раньше Ахмед торговал героином, а с американцами согласился сотрудничать только потому, что талибы убили его сына. Тем не менее они вместе отправляются на очередное задание, в результате трагического исхода которого окажутся вдвоем против всего мира».
Подробнее о фильме — в материалах «Ъ» «Афган для двоих» и «Рефлексия белого человека».
До рассвета
- Режиссер: Георгий Даниелянц
- В ролях: Сергей Горобченко, Арсений Попов, Артем Крылов, Ангелина Поплавская, Анастасия Лазо
- Жанр: комедия, драма / Россия / 88 мин.
- Слоган: «Такое только в фильмах с Гослингом бывает!»
- В прокате: с 1 июня
Кинопрокатчик «СБ Фильм»: «Новый день — новая жизнь! Герои получают шанс убедиться в достоверности этого утверждения, ведь у каждого из них этой ночью появилась возможность кардинально изменить свою судьбу. И теперь, когда до рассвета осталось всего несколько часов, они должны сделать первый шаг к новой жизни. Но, оказывается, это не так-то просто».
Уикенд с батей
- Режиссер: Лора Террузо
- В ролях: Себастьян Манискалко, Роберт Де Ниро, Лесли Бибб, Андерс Холм, Дэвид Раш, Ким Кэтролл
- Жанр: комедия / США / 89 мин.
- Слоган: «Начистит всем перья»
- В прокате: с 1 июня
Кинопрокатчик «Атмосфера кино»: «Себастьян планирует провести уикенд со своей очаровательной невестой Элли и ее семьей в их роскошном фамильном поместье, где есть собственное поле для гольфа, шикарная яхта и даже ручной павлин. Отличный план на длинные выходные, но Элли настаивает, чтобы Себастьян также пригласил своего отца Сальво, эксцентричного парикмахера родом из Италии. Культурный шок ждет всех. Но ведь родственников не выбирают?»
Пациенты
- Режиссер: Мукунда Майкл Дьюил
- В ролях: Эмиль Хирш, Кейт Босворт, Эшли Грин, М. Эммет Уолш, Александра Сгамбати
- Жанр: триллер, драма / США / 92 мин.
- Слоган: «1 комната. 2 человека. 5 миллионов долларов. Если уйдешь — проиграешь»
- В прокате: с 1 июня
Кинопрокатчик «Ракета Релизинг»: «Молодая пара, Кейт и Майк, получают уникальный шанс выиграть 5 миллионов долларов. Для этого им надо всего-то лишь провести вместе 50 дней в совершенно белой изолированной комнате с минимальным количеством мебели. Это простое, на первый взгляд, испытание превращается для них в сущий кошмар».
Комната чудес
- Режиссер: Лиза Азуэлос
- В ролях: Александра Лами, Мюриэль Робен, Юго Кестель, Ксавье Лакай
- Жанр: драма / Франция / 94 мин.
- Слоган: «Воплотить мечты, чтобы спасти»
- В прокате: с 1 июня
Кинопрокатчик «Capella Film»: «У Тельмы есть все — успешная карьера, семья, любимый сын. Но однажды мальчика случайно сбивает грузовик, и он оказывается в коме. Чувствуя, что есть шанс пробудить сына к жизни, Тельма решает исполнять все его мечты, записывая это на камеру. Теперь ей предстоит перейти с закрытыми глазами перекресток в Токио, сыграть в футбол с его любимой командой и даже потрогать грудь математички… Увидит ли он это все своими собственными глазами?»
Быть Сальвадором Дали
- Режиссер: Мэри Хэррон
- В ролях: Бен Кингсли, Барбара Зукова, Эзра Миллер, Кристофер Брини, Руперт Грейвз
- Жанр: драма, биография / США, Франция, Великобритания / 104 мин.
- В прокате: с 25 мая
Кинокритик Юлия Шагельман: «В качестве рассказчика выступает молодой галерист Джеймс Линтон (Кристофер Брини). В 1985 году он смотрит по телевизору повтор старой игровой передачи "What’s My Line?", в которой Дали (Бен Кингсли) когда-то был гостем, приуроченный к печальным новостям: художник пострадал во время пожара в собственном доме, и его жизнь висит на волоске. Это служит толчком к тому, чтобы запустить калейдоскоп воспоминаний Джеймса, и он мысленно возвращается в 1974 год, когда был совсем юным провинциалом, приехавшим в Нью-Йорк со Среднего Запада, чтобы изучать искусство.
Хозяин галереи (Александр Байер), в которой Джеймс тогда работал, отправляет его с каким-то мелким поручением к своему самому прославленному и приносящему самую большую прибыль клиенту — Сальвадору Дали. Прибыв на место, молодой человек оказывается мгновенно очарован богемной обстановкой, цветником окружающих художника юных красавиц, их нарядами, разговорами, мелькающими в толпе приближенных знаменитостями вроде Элиса Купера (Марк Маккенна) и Аманды Лир (Андреа Пежич), последней музы сюрреалиста. И конечно, самим Дали, блистательно исполняющим роль эксцентричного гения. Он Джеймса не замечает, но тот привлекает внимание Галы Дали (Барбара Зукова), и она требует, чтобы смазливый паренек непременно пришел к ним снова».
Подробнее о фильме — в материалах «Ъ» «Сюр про сыр» и «Старость сюрреализма».
Иллюзия побега
- Режиссер: Каролине Люнгбю
- В ролях: Мария Бах Хансен, Миккель Боэ Фёльсгор, Мило Ольсен
- Жанр: триллер, драма / Дания / 105 мин.
- Слоган: «Бойся своих желаний»
- В прокате: с 25 мая
Кинокритик Юлия Шагельман: «Бойтесь своих желаний, гласит старинная максима. Наглядное, хоть и несколько запоздалое доказательство ее справедливости получает в дебютной работе Каролине Лонгбю супружеская пара из, что называется, креативного класса: Тайт (Миккель Боэ Фёльсгор) и Стине (Мария Бах Хансен). Он редактор на радио, она журналистка, которая мечтает написать роман, но, когда ты работающая мать совсем еще маленького ребенка, что-то постоянно отвлекает. Помимо семейных забот обоих утомила постоянным шумом и стрессом жизнь в Копенгагене, поэтому они решаются на эксперимент — отправляются вместе с сыном Немо (Мило Ольсен) и псом Тарзаном в лес, где должны будут прожить целый год с электричеством и водопроводом, но без сотовой связи и других способов коммуникации с окружающим миром, кроме почтового ящика на ближайшей дорожной развилке. Но поскольку в полной тишине современные интеллектуалы находиться все-таки не могут, то свой опыт они собираются фиксировать и обсуждать в подкасте, записи которого Тайт будет почтой отправлять на свою радиостанцию… К вящему неудовольствию обоих, особенно Тайта, оказывается, что в лесу они вовсе не одни».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Чаща для размышлений».
Беглец
- Режиссер: Рик Роман Во
- В ролях: Джерард Батлер, Навид Негабан, Али Фазал, Бахадор Фолади, Оливия-Мэй Барретт
- Жанр: боевик, триллер / США / 120 мин.
- Слоган: «30 часов на спасение»
- В прокате: с 25 мая
Кинокритик Михаил Трофименков: «"Кандагар" в нашем прокате переименовали в безликого "Беглеца" по весомой причине. В русском кино уже был свой "Кандагар" (2010) Андрея Кавуна, который вполне мог бы быть, в свою очередь, переименован в "Беглецов". Там речь шла о побеге от "Талибана" (признанная террористической и запрещенная в России организация.— “Ъ”) наших летчиков в 1995 году. Здесь — о побеге из вновь захваченного, ну, или освобожденного талибами Афганистана разоблаченного американского диверсанта Тома Харриса (Джерард Батлер). Короче говоря, для современного кино Афганистан — это территория, единственная драматургическая функция которой заключается в том, что оттуда надо как можно скорее уносить ноги. Вопрос, а зачем туда надо было вообще залезать, остается за кадром.
Как и вопрос, хорошо ли взрывать ядерные объекты на территории суверенного Ирана, что в прологе блестяще исполняет Том, прикидывающийся сотрудником швейцарской телефонной компании. На неудачной попытке взорвать еще один реактор он и погорит».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «На бизнес-тропе войны».
Хитровка. Знак четырех
- Режиссер: Карен Шахназаров
- В ролях: Константин Крюков, Михаил Пореченков, Алексей Вертков, Александр Олешко, Анфиса Черных
- Жанр: детектив, комедия / Россия / 129 мин.
- В прокате: с 18 мая
Кинопрокатчик «Каропрокат»: «Москва, 1902 год. Знаменитый режиссер Константин Станиславский в поисках вдохновения для постановки новой пьесы решает познакомиться с жизнью городского "дна". Он обращается за помощью к признанному знатоку московских трущоб Владимиру Гиляровскому. Вместе они отправляются на легендарную бандитскую Хитровку и оказываются втянуты в расследование убийства загадочного местного жителя — индийца-сикха с темным прошлым».
Большая или маленькая ложь
- Режиссер: Майкл Марен
- В ролях: Майкл Шеннон, Кейт Хадсон, Дон Джонсон, Пейтон Лист, Зак Брафф
- Жанр: комедия / США / 101 мин.
- В прокате: с 18 мая
Кинокритик Андрей Плахов: «Главный герой по фамилии Шрайвер (Майкл Шеннон) работает уборщиком, сантехником, в общем, парнем на подхвате в многоквартирном нью-йоркском доме. Он поставил крест на своих амбициях, если они и были, живет бобылем с рыжим котом и тихо спивается в компании такого же, как он, опустившегося маргинала. Вдруг Шрайвер получает письмо из вымышленного университета Ахерон с приглашением на литературный фестиваль, который организует писательница и преподавательница профессор Симона Клири (Кейт Хадсон). Фестиваль, проводимый в провинциальной глуши, вымирает, его давно не посещали знаменитости, и ему грозят совсем урезать бюджет. Шрайвера ошибочно принимают за его однофамильца — энигматичного писателя, двадцать лет назад издавшего роман "Время козлов". На пике славы, когда его ждал на очередное чествование Билл Клинтон, автор "манифеста поколения" исчез с литературного горизонта. Нечто навеянное судьбой Сэлинджера и подобных ему литературных затворников, только повернутое в пародийную плоскость. Создатели фильма используют этот сюжет для насмешки над нравами академических, университетских, окололитературных кругов».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Большая или маленькая чушь».