Чаща для размышлений

В прокат выходит триллер «Иллюзия побега» (Superposition) Каролине Лонгбю о поездке городской семьи в глухие леса, которая, как обычно в подобных случаях, не заканчивается ничем хорошим. Юлии Шагельман картина напомнила фильм Джордана Пила «Мы», переработанный в духе скандинавского минимализма и с заменой расовой проблематики на гендерно-семейную.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Во всех членах семейства, затворившегося в лесу, встреча с загадочными двойниками пробуждает самые темные свойства

Фото: Beo Starling Во всех членах семейства, затворившегося в лесу, встреча с загадочными двойниками пробуждает самые темные свойства

Фото: Beo Starling

Бойтесь своих желаний, гласит старинная максима. Наглядное, хоть и несколько запоздалое доказательство ее справедливости получает в дебютной работе Каролине Лонгбю супружеская пара из, что называется, креативного класса: Тайт (Миккель Боэ Фёльсгор) и Стине (Мария Бах Хансен). Он редактор на радио, она журналистка, которая мечтает написать роман, но, когда ты работающая мать совсем еще маленького ребенка, что-то постоянно отвлекает. Помимо семейных забот обоих утомила постоянным шумом и стрессом жизнь в Копенгагене, поэтому они решаются на эксперимент — отправляются вместе с сыном Немо (Мило Ольсен) и псом Тарзаном в лес, где должны будут прожить целый год с электричеством и водопроводом, но без сотовой связи и других способов коммуникации с окружающим миром, кроме почтового ящика на ближайшей дорожной развилке. Но поскольку в полной тишине современные интеллектуалы находиться все-таки не могут, то свой опыт они собираются фиксировать и обсуждать в подкасте, записи которого Тайт будет почтой отправлять на свою радиостанцию.

Здесь, за краем цивилизации, Стине надеется наконец закончить свою книгу, Тайт же на вопрос, какие результаты он хочет получить, отвечает: найти себя, найти жену, заново обрести их семью. Пока же побег от всех внешних раздражителей им обоим не очень помогает: Стине не может сосредоточиться на работе, так как сын требует ее неотступного внимания, а муж, как и в городе, находит предлоги, чтобы полностью препоручать ребенка ей. Кроме того, выясняется, что одной из причин желания радикально сменить обстановку послужило то, что Стине никак не может простить Тайту измену, после которой между ними образовалась трещина, и она не зарастает даже там, где никакие третьи лишние не присутствуют уже чисто физически.

Это, впрочем, не совсем верно. К вящему неудовольствию обоих, особенно Тайта, оказывается, что в лесу они вовсе не одни. На другом берегу озера, в котором, как в зеркале, отражаются и они, и их ребенок, и лес, и дом, и собака, живет другая семья. Стине отговаривает мужа от того, чтобы с ними контактировать, зато на экране впервые появляется ружье — и зрители, предупрежденные еще Чеховым, начинают ждать, когда же оно выстрелит.

Подобно лесу, полному неотличимых друг от друга полянок и обманных тропинок, и озеру, придающему всему присутствующему на экране двоящуюся, ненадежную натуру, фильм морочит зрителя, водит его кругами, подталкивает в неверном направлении, а потом разворачивает и заставляет вернуться в изначальную точку. Сначала он кажется драмой о кризисе современного брака в бергмановских традициях, потом, когда на другом берегу озера появляются незнакомцы, на минуту возникает мысль, что это будет хоррор о столкновении двух семей, но она быстро исчезает. И наконец, когда Стине начинает в лесу слышать голоса и видеть неясные тени, ненадолго теряет сына, а находит его в слезах, утверждающего, что она вовсе не его мама, в холодной туманной атмосфере начинает формироваться основная идея картины.

С соседями действительно приходится познакомиться, и тут-то желания Тайта сбываются самым буквальным образом, хотя вовсе не тем, что он себе представлял. Супруги с другого берега оказываются копией наших героев, с едва различимыми, заметными только им отличиями, и эта встреча с самим или самой собой выходит не самой приятной. Мало того что «отражение» оказывается нелестным, так еще и двойники, кажется, пробуждают в каждом из четверых персонажей их самые темные свойства. И если из заколдованного леса все-таки можно найти выход, хотя и придется заплатить за это высокую цену, то погружение в глубины собственной психики оказывается дорогой в один конец.