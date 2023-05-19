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Коммерсантъ FM
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Большая или маленькая чушь

На экраны вышла авантюрно-сатирическая комедия Майкла Марена

Фильм «Большая или маленькая ложь» американского режиссера Майкла Марена старается показаться язвительным, остроумным, актуальным и душевным. За этими благородными стараниями следил Андрей Плахов.

Примеривая на себя чужую личность, Шрайвер (Майкл Шеннон, справа) не может избежать неловких положений

Примеривая на себя чужую личность, Шрайвер (Майкл Шеннон, справа) не может избежать неловких положений

Фото: Big Fan Films

Примеривая на себя чужую личность, Шрайвер (Майкл Шеннон, справа) не может избежать неловких положений

Фото: Big Fan Films

Главный герой по фамилии Шрайвер (Майкл Шеннон) работает уборщиком, сантехником, в общем, парнем на подхвате в многоквартирном нью-йоркском доме. Он поставил крест на своих амбициях, если они и были, живет бобылем с рыжим котом и тихо спивается в компании такого же, как он, опустившегося маргинала. Вдруг Шрайвер получает письмо из вымышленного университета Ахерон с приглашением на литературный фестиваль, который организует писательница и преподавательница профессор Симона Клири (Кейт Хадсон). Фестиваль, проводимый в провинциальной глуши, вымирает, его давно не посещали знаменитости, и ему грозят совсем урезать бюджет. Шрайвера ошибочно принимают за его однофамильца — энигматичного писателя, двадцать лет назад издавшего роман «Время козлов». На пике славы, когда его ждал на очередное чествование Билл Клинтон, автор «манифеста поколения» исчез с литературного горизонта. Нечто навеянное судьбой Сэлинджера и подобных ему литературных затворников, только повернутое в пародийную плоскость.

Создатели фильма используют этот сюжет для насмешки над нравами академических, университетских, окололитературных кругов. И прилагают множество усилий, чтобы сатирически обыграть их, примерно как поступал Рубен Эстлунд со жрецами совриска в фильме «Квадрат». То и дело с экрана сыплются сакраментальные фразы, претендующие на то, чтобы быть убийственными. Например: «Многие писатели не пишут. А потом жалуются, что не пишут. А потом пишут о том, что не пишут». Или: «Ты не понимаешь красоты интернет-журналистики. Ничто — это больше, чем все». Или еще: «Мы создаем вымысел как лабораторию, чтобы придать смысл реальности». Ну и конечно, сатирические стрелы пущены в псевдоумный слоган писательской конференции «Правда, вымысел и альтернативные факты».

Фильм населен персонажами, призванными смешить,— как ворчливый, вечно поддатый, передвигающийся на лошади профессор английского языка (Бен Джонсон) или похотливая богачка (Венди Малик), переспавшая со всеми великими писателями и теперь пытающаяся затащить в свой постельный пантеон Шрайвера. Но тот вожделеет к чернокожей феминистке-лесбиянке, которая уличает его в патриархальном сексизме и называет написанный им культовый роман «раздутой поллюцией юного мачо». Появляются все новые гротескные персонажи — коп с сигарой, подозревающий Шрайвера в убийстве, и странный парень, который утверждает, что он и есть настоящий Шрайвер. Хотя главный герой, поначалу мающийся в отеле от двусмысленного положения, в которое угодил, постепенно входит во вкус литературной тусни, а главное — начинает отождествлять себя, самозванца, с реальным писателем и вспоминать свою прошлую — подлинную или вымышленную — жизнь. Это как бы две версии Шрайвера, одна из которых упрекает другую за большую или маленькую ложь.

Проблема этого фильма — в эклектичном нагромождении трудно сочетаемого. С одной стороны, это комедия положений, игривая сатира — чаще всего смешная только в намерениях, но на деле вырождающаяся в претенциозную неправдоподобную чушь. С другой стороны — ромком, в котором начинают неровно дышать друг к другу Симона и Шрайвер. Химии между Кейт Хадсон и Майклом Шенноном нет никакой, и на их потуги изобразить нарастающее чувство смотреть мучительно. Но есть еще и третья сторона: Шеннон, артист в общем-то не последний, словно бы начинает снимать свой собственный фильм — экзистенциальную драму о неприкаянной душе. Надо обладать талантом братьев Коэн, чтобы вплести все эти жанры, образы и мотивы в одну упряжку, но сценарно-режиссерские стати Майкла Марена явно не того калибра. Вероятно, догадываясь об этом, он делает ставку на раскрученных актеров, но результат настолько плачевен, что побуждает рецензентов задавать вопрос, нет ли у Марена компромата, позволяющего шантажировать звезд, иначе зачем бы они соглашались у него сниматься.

Фильм поставлен по роману Криса Белдена «Шрайвер», написанному восемь лет назад. За это время много чего поменялось в культурной жизни, однако фильм не дает ключа ко многим вопросам, которые логика ставит перед его сюжетными перипетиями. Непонятно, почему современный университет с его либерально-феминистской повесткой так носится с создателем, судя по всему, консервативного романа, начинающегося фразой: «Водяной развод появился на потолке моей комнаты в тот день, когда от меня ушла жена». Но логика и художественная правда — последнее, что рулило разработчиками этого кинопроекта.

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