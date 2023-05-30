На бизнес-тропе войны

В прокате вышел «Беглец» (Kandahar) Рика Романа Во. Приятно разочарован неожиданной интонацией этого шпионского триллера о злоключениях агента ЦРУ в беззаконном Афганистане Михаил Трофименков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Унести ноги из Афганистана у агента Тома Харриса (Джерард Батлер) получается с переменным успехом

Фото: Thunder Road Pictures Унести ноги из Афганистана у агента Тома Харриса (Джерард Батлер) получается с переменным успехом

Фото: Thunder Road Pictures

«Кандагар» в нашем прокате переименовали в безликого «Беглеца» по весомой причине. В русском кино уже был свой «Кандагар» (2010) Андрея Кавуна, который вполне мог бы быть, в свою очередь, переименован в «Беглецов». Там речь шла о побеге от «Талибана» (признанная террористической и запрещенная в России организация.— “Ъ”) наших летчиков в 1995 году. Здесь — о побеге из вновь захваченного, ну, или освобожденного талибами Афганистана разоблаченного американского диверсанта Тома Харриса (Джерард Батлер). Короче говоря, для современного кино Афганистан — это территория, единственная драматургическая функция которой заключается в том, что оттуда надо как можно скорее уносить ноги. Вопрос, а зачем туда надо было вообще залезать, остается за кадром.

Как и вопрос, хорошо ли взрывать ядерные объекты на территории суверенного Ирана, что в прологе блестяще исполняет Том, прикидывающийся сотрудником швейцарской телефонной компании. На неудачной попытке взорвать еще один реактор он и погорит. Исходя из такой краткой аннотации, логично было предположить, что речь о незамысловатом, зубодробительном фильме во славу рыцарей плаща и кинжала из Лэнгли. Однако почти с самого начала «Беглец» насыщается все более и более странными деталями, придающими ему, мягко говоря, неоднозначность. До уровня романов Джона Ле Карре о сюрреалистичности, а то и идиотизме геополитической шпионской «войны в зеркалах» он не возвышается, но все же.

Первая странность — обстоятельства, при которых Том, спешащий в Лондон на выпускной вечер дочери и развод с женой, получает новое задание. Происходит это на расслабленной вечеринке в Дубае, куда он заглядывает на полчаса к старому другу Роману. Тот выгребает из сейфа пачку за пачкой доллары и уговаривает. Ну, типа, чего тебе стоит смотаться на три дня в Афганистан, перейти иранскую границу, взорвать все к чертовой матери и поспеть к дочке. Это так в прекрасном новом мире работают спецслужбы? Интересно.

Далее выясняется не только то, что все разграблено, предано, продано и Тому с напарником Мохаммедом-«зовите меня просто Мо» надо срочно преодолеть 600 км до Кандагара, где его ровно минуту будет ждать британский транспортник. Но и то, что за одиссеей шпионов наблюдают с равным интересом не только кинозрители, но и патроны ЦРУ. На огромном экране они потребляют, хорошо еще, что без попкорна, все перипетии погони через пустыню. Аплодируют, сопереживают, восхищаются, но до финальных минут никак не помогают провалившемуся агенту.

В погоне за Томом участвуют все фигуранты афганского конфликта, используя при этом вертолеты, тяжелые минометы и эскадры джихадмобилей. Иранские контрразведчики во главе с печальным интеллигентным усачом. Пакистанская разведка, делегирующая экстравагантного байкера-пижона, затянутого в черную кожу и грезящего о европейской культуре. Игиловцы (ИГИЛ признано террористической организацией и запрещено в России.— “Ъ”) и талибы, а также выдающий себя за игиловцев таинственный «афганский спецназ». Самые колоритные из участников этой, как постепенно становится понятно, не шпионской драмы, а плутовской трагикомедии — таджикские повстанцы, раскинувшие шатры поперек пустыни. На дастархане — дорогой виски, в усах — сигары, бойцы фоткают селфи на фоне свежерасстрелянных врагов.

Вся прелесть интриги в том, что никто из фигурантов не руководствуется идейными соображениями. Только бизнес, ничего личного. Просто голова Тома оценена так высоко, что кто первый его поймает, тот и сумеет перепродать на шпионском рынке тому, кто предложит самую большую цену. Вспоминается очерк Эдуарда Лимонова о его встрече с одним из руководителей коммунистического Афганистана, которому посчастливилось найти убежище в России. Тот поучал писателя: «Пойми, Эдуард, афганца невозможно купить. Его можно только перекупить». Вот-вот, фильм именно об этом.

Впрочем, почему же только афганца? Сам Том честно работал на британскую разведку, пока его не перекупили американцы. Кто без греха, пусть бросит в него камень. В какой-то момент, уже пережив полдюжины отменных кровопролитий, герои начинают вдруг изрекать банальные, но жгуче актуальные истины. Том делится наболевшим с Мо. Типа, раньше войны велись за победу, а теперь ведутся ради того, чтобы длиться как можно дольше. Подразумевается, что ведутся они исключительно ради наживы. Кто бы сомневался. Но законный вопрос, зачем же таким проницательным парням, как Том, снова и снова возвращаться на театр военных бизнес-действий, повисает в воздухе. Впрочем, ах да, дочке же нужны деньги на выпускной бал и на поступление в хороший колледж. Это, конечно, все объясняет и оправдывает.