Макрон призвал союзников обсудить поддержку Украины при затягивании конфликта

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал союзников учитывать возможность долгосрочного развития конфликта на Украине. По его словам, в течение лета надо будет обсудить характер поддержки, оказываемой Киеву. Господин Макрон заявил об этом во время выступления на форуме региональной безопасности Globsec в Братиславе (Словакия).

«Мы также должны … поставить себя, наше общественное мнение в положение, позволяющее поддерживать Украину в долгосрочной перспективе в конфликте высокой и средней интенсивности. Для этого нам нужно будет со всеми нашими партнерами рассмотреть и повторно проанализировать в течение лета именно характер нашей поддержки и то, что необходимо для достижения упомянутого мною результата»,— заявил президент Франции (цитата по сайту Елисейского дворца).

До этого Эмманюэль Макрон выразил надежду, что после удачного наступления Украины все стороны сядут за стол переговоров и договорятся о прочном мире на условиях, выбранных Украиной, с учетом международного права.

О возможности того, что конфликт на Украине затянется, говорили уже летом 2022 года. Тогда генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что конфликт может длиться годами. Позже генсек неоднократно не исключал того, что он затянется. Например, в январе и марте этого года. Господин Столтенберг тогда призывал разработать долгосрочный план поддержки Украины.

В конце 2022 года не исключали того, что конфликт затянется, и украинские власти. В Кремле между тем выступили против заморозки конфликта.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Мария Федотова