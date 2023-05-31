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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 462-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 31 мая

Украина хочет провести мирный саммит без участия России, чтобы добиться поддержки своего мирного плана. Глава МАГАТЭ Гросси представил в Совбезе ООН меры по обеспечению безопасности Запорожской АЭС. Из-за обстрелов администрация Белгородской области планирует вывезти 300 детей из Шебекинского и Грайворонского районов. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:54. Неустановленный беспилотник упал на территории Ильского НПЗ на Кубани, инфраструктура не повреждена, пострадавших нет — оперштаб Краснодарского края.

9:46. Австралийский активист Джеймс Уолтерс, поддерживавший Россию в ее конфликте с Украиной, найден мертвым — Mail Online.

9:39. В Национальном центре управления обороной в Москве министр Сергей Шойгу вручил госнаграды участникам спецоперации — ведомство.

9:32. Ситуация на Украине будет одной из тем двухдневной встречи глав внешнеполитических ведомств стран НАТО, которая откроется в среду в Осло — Politico.

9:30. Три украинских генерала — Игорь Колесник, Александр Локота и Андрей Грищенко — объявлены Россией в розыск, их обвиняют в гибели более 500 мирных жителей Донбасса — МВД РФ.

9:20. Поселок Теткино Курской области попал под обстрел, никто не пострадал — губернатор региона Роман Старовойт.

9:07. Правительство РФ создало ФГУП «Железные дороги Новороссии», которое объединит магистрали ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

8:38. Китай выступает за скорейшее возобновление мирных переговоров между Россией и Украиной — заместитель постоянного представителя КНР при ООН Гэн Шуан.

8:36. Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минпромторгу и Минсельхозу проработать вопрос о расширении перечня товаров в рамках параллельного импорта для обеспечения аграриев запасными частями к сельхозтехнике — пресс-служба вице-премьера.

8:29. Пять человек погибли, 19 ранены в результате обстрела птицефабрики в населенном пункте Карпаты (ЛНР) — власти республики.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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8:25. МВД России объявило в розыск первого замначальника Генштаба ВСУ Игоря Колесника — база ведомства.

8:23. 31 мая власти Белгородской области из-за постоянных обстрелов начнут вывозить детей из Шебекинского и Грайворонского районов — губернатор Гладков.

8:19. Афипский НПЗ в Краснодарском крае был атакован беспилотниками, загорелась установка по перегонке мазута, но пожар был потушен, никто не пострадал — губернатор региона Кондратьев.

8:17. Город Шебекино Белгородской области вновь подвергся обстрелу, есть раненые, повреждены жилые дома, загорелись автомобили — губернатор региона Гладков.

8:14. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси представил на заседании Совета безопасности ООН план по обеспечению безопасности Запорожской АЭС.

8:12. Украина совместно с союзниками планирует провести мирный саммит без участия России для того, чтобы заручиться поддержкой плана Владимира Зеленского по прекращению военного конфликта — The Wall Street Journal со ссылкой на главу офиса президента Украины Андрея Ермака.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 461-й

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