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Раздвоение НАТО

Запад готовит Киев к затяжному конфликту и долгим переговорам с Москвой

Генсек НАТО Йенс Столтенберг обнародовал дальнейшую стратегию альянса в отношениях с Украиной. В интервью немецкой газете Bild am Sonntag глава НАТО допустил, что конфликт с Россией может растянуться на годы, и назвал приоритетной задачей увеличение поставок Киеву современных вооружений, выразив надежду, что Украина сможет добиться перелома в ходе боевых действий. Накануне британский премьер Борис Джонсон, посетивший с необъявленным визитом Киев, призвал союзников быть готовыми к многолетнему конфликту на Украине. Новые жесткие заявления идут параллельно с поиском путей возобновления переговоров с Москвой.

Опубликованное в воскресенье интервью генсека НАТО Йенса Столтенберга немецкой газете Bild am Sonntag стало изложением позиции руководства альянса по украинскому кризису в ее последней версии. В ответах господина Столтенберга появились новые нюансы, несмотря на неизменность формулировок о готовности продолжать оказывать военную помощь Украине, программа которой будет утверждена на саммите НАТО в Мадриде 28–30 июня.

«Мы должны быть готовы к тому, что конфликт может длиться годами. Но мы не должны ослаблять поддержку Украины, даже если затраты высоки»,— предупредил союзников Йенс Столтенберг. По его словам, помощь НАТО Украине должна продолжаться, даже когда делать это становится все труднее в связи с нехваткой вооружений, растущими ценами на энергоносители и продовольствие. Воздержавшись от прогнозов, как долго еще может продлиться горячая фаза конфликта, генсек НАТО тем не менее выразил мнение, что с еще большим количеством современного вооружения Украина сможет «выбить» российские войска с территории Донбасса.

Кроме того, Йенс Столтенберг признал, что конфликт на Украине он рассматривает сквозь призму общего противостояния альянса с Москвой: «Мы укрепили свою оборону, доведя число военных под командованием НАТО до 40 тыс. Мы обеспечиваем безопасность территории альянса на суше, на море и в воздухе. Это четкий сигнал Москве, чтобы у нее не было недопонимания относительно нашей готовности к обороне».

Накануне ряд громких заявлений о готовности приложить максимум усилий, чтобы поддерживать боеспособность украинской армии, сделал посетивший Киев с незапланированным визитом британский премьер Борис Джонсон. Он прибыл туда в конце прошедшей недели, на следующий день после посещения украинской столицы лидерами Франции, Германии и Италии. Визит главы британского правительства застал врасплох даже его однопартийцев — по сообщению газеты The Guardian, в прошлую пятницу его ждали на конференции консерваторов в городе Донкастер.

«Мы продолжим поставлять вооружения и проводить обучение, которое может понадобиться украинским вооруженным силам»,— заявил в Киеве на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским Борис Джонсон. «Я предложил Зеленскому серьезную новую программу по военной подготовке, которая может изменить положение на этой войне»,— добавил он.

Подробности плана Лондона изложены в официальном заявлении британского правительства, размещенном на его сайте. «Премьер-министр предложил запустить масштабную тренировочную программу для украинских войск с возможностью готовить до 10 тыс. солдат каждые 120 дней»,— говорится в сообщении Даунинг-стрит. В ходе реализации плана Бориса Джонсона будет использован опыт британской армии, в том числе в вопросах «ускорения развертывания войск, перегруппировки и усиления их сопротивления». Кроме того, украинские военные будут обучаться навыкам медицинской помощи, обеспечения кибербезопасности и обезвреживания взрывоопасных устройств. Предполагается, что к участию в трехнедельной программе подготовки будут подключены инструкторы из других стран.

«Это будет моментом для переговоров по поводу будущего, и в этом контексте мы и другие страны возьмем на себя обязательства и предоставим гарантии в области безопасности, которые мы так часто обсуждаем»,— заявил Борис Джонсон.

После завершения визита в Киев британский премьер опубликовал авторскую колонку в газете The Sunday Times, которая выглядит как манифест его украинской политики и предлагает странам Запада взять за основу британскую стратегию. Высказывая ту же мысль, что и Йенс Столтенберг, о том, что союзникам необходимо готовиться к затяжной войне, Борис Джонсон призывает их помочь Украине заключить мир на ее условиях, и выражает мнение о том, что в войне на истощение время работает против России.

Действия Москвы на Украине на шаг приблизили Киев и Кишинев к Евросоюзу

«Есть общий взгляд на то, как двигаться к победе, потому что именно такой результат нужен Украине — победа нашего государства. В частности, говорили о необходимости увеличить поставки тяжелых вооружений. Главное сегодня — обеспечить также противовоздушную оборону Украины. Начали двигаться в этом направлении»,— не скрывал своего удовлетворения от встречи с Борисом Джонсоном Владимир Зеленский, назвав состоявшиеся в Киеве переговоры «максимально предметными, наполненными важными деталями».

Официальные заявления, прозвучавшие в ходе и по итогам визита Бориса Джонсона в Киев, по своей тональности отличались от заявлений, сделанных днем ранее на совместной пресс-конференции в украинской столице лидеров Франции, Германии и Италии. Посетившая украинскую столицу в прошлый четверг «евротройка» также подтвердила готовность оказывать военную помощь Украине, однако при этом сделала главный акцент не на планах противостояния с Россией, а на перспективах процесса интеграции Украины в ЕС путем предоставления ей уже в ближайшее время статуса кандидата.

По информации немецкой газеты Die Welt, Эмманюэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги «за закрытыми дверьми» попросили президента Зеленского сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным. «Экономический ущерб, который их страны несут из-за войны, становится все больше, и его все труднее компенсировать. Экономический рост резко замедлился, а инфляция достигла рекордного уровня»,— поясняет Die Welt заинтересованность лидеров трех ведущих стран ЕС в том, чтобы начать поиск дипломатического решения.

Что происходит после ввода войск России на Украину. День 116-й

«Военный конфликт на Украине происходит между Россией с одной стороны и НАТО и Украиной — с другой. НАТО де-факто полноценный участник конфликта, на котором лежит практически полностью финансирование, вооружение и снабжение украинской армии и государства, обучение украинских вооруженных сил, их обеспечение разведывательными данными. Более того, на Украине сражаются тысячи граждан западных стран»,— пояснил “Ъ” замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

«Сейчас принято говорить, что Россия рассчитывала на блицкриг, хотя в этом есть элемент преувеличения. Но НАТО, как следует из многочисленных заявлений западных политиков, также рассчитывало на быструю экономическую и политическую дестабилизацию России, истощение военных запасов и, как следствие, поражение России в первые недели конфликта. Однако в итоге конфликт принял затяжной характер и крайне затратен для его участников»,— продолжает Василий Кашин.

По мнению эксперта, в этой ситуации у НАТО нет другого выхода, кроме как продолжать вооружать Украину, хотя имеющиеся поставки по большинству позиций не покрывают украинских потерь. Без этих поставок украинская оборона давно бы рухнула, и Запад потерпел бы унизительное поражение.

«С другой стороны, параллельно могут идти и разговоры о мирном соглашении. Можно провести аналогию с Корейской войной, которая после примерно года интенсивных боевых действий перешла в позиционную фазу, которая продолжалась около двух лет и сопровождалась переговорами. Таким образом, сам факт возобновления переговоров не будет означать появления реальных перспектив у мирного соглашения»,— резюмирует Василий Кашин.

Сергей Строкань

Фотогалерея

Военная операция на Украине

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Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Румынии Клаус Йоханнис посещают Ирпень

Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Италии Марио Драги, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Румынии Клаус Йоханнис посещают Ирпень

Фото: Reuters

Поврежденный дом в селе около Харькова

Поврежденный дом в селе около Харькова

Фото: Reuters / Ivan Alvarado

Поврежденная дорога в селе около Харькова

Поврежденная дорога в селе около Харькова

Фото: Reuters / Ivan Alvarado

Полицейские около поврежденных предприятий по производству продуктов питания в Харькове

Полицейские около поврежденных предприятий по производству продуктов питания в Харькове

Фото: Reuters / Vitalii Hnidyi

Местные жители разговаривают по мобильным телефонам рядом с обстрелянным зданием сельской администрации в Харькове

Местные жители разговаривают по мобильным телефонам рядом с обстрелянным зданием сельской администрации в Харькове

Фото: Reuters / Ivan Alvarado

Воронка от обстрела возле здания сельской администрации в Харькове

Воронка от обстрела возле здания сельской администрации в Харькове

Фото: Reuters / Ivan Alvarado

Украинский военнослужащий заряжает патроны на учениях на окраине Харькова

Украинский военнослужащий заряжает патроны на учениях на окраине Харькова

Фото: Reuters / Ivan Alvarado

Бойцы национальной гвардии Украины вытаскивают из воды боевой блок с неуправляемыми ракетами с российского военного вертолета Ми-35

Бойцы национальной гвардии Украины вытаскивают из воды боевой блок с неуправляемыми ракетами с российского военного вертолета Ми-35

Фото: Reuters / Vladyslav Musiienko

Дым над зданием в Лисичанске

Дым над зданием в Лисичанске

Фото: Reuters / Oleksandr Ratushniak

Местный житель идет перед разрушенным зданием в Лисичанске

Местный житель идет перед разрушенным зданием в Лисичанске

Фото: Reuters / Oleksandr Ratushniak

Могила рядом с разрушенным зданием в Лисичанске

Могила рядом с разрушенным зданием в Лисичанске

Фото: Reuters / Oleksandr Ratushniak

Неразорвавшийся снаряд реактивной системы залпового огня на улице в Лисичанске

Неразорвавшийся снаряд реактивной системы залпового огня на улице в Лисичанске

Фото: Reuters / Oleksandr Ratushniak

Эвакуация на железнодорожной станции в Покровске

Эвакуация на железнодорожной станции в Покровске

Фото: Anatolii Stepanov / AFP

Местные жители у разрушенного дома в Покровске

Местные жители у разрушенного дома в Покровске

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Бронеавтомобиль на дороге города Изюм

Бронеавтомобиль на дороге города Изюм

Фото: РИА Новости

Российский военнослужащий на литейном заводе в Бердянске

Российский военнослужащий на литейном заводе в Бердянске

Фото: Yuri Kadobnov / AFP

Разрушенное трамвайное депо в Харькове

Разрушенное трамвайное депо в Харькове

Фото: Reuters / Ivan Alvarado

Пара на берегу моря на фоне таблички «Опасно мины!» в Одессе

Пара на берегу моря на фоне таблички «Опасно мины!» в Одессе

Фото: Oleksandr Gimanov / AFP

Троллейбус с людьми проезжает возле снаряда в Бахмуте

Троллейбус с людьми проезжает возле снаряда в Бахмуте

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Военнослужащие на американских самоходных гаубицах под Донецком

Военнослужащие на американских самоходных гаубицах под Донецком

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Судмедэксперты несут тело погибшего в селе Ворзель Киевской области

Судмедэксперты несут тело погибшего в селе Ворзель Киевской области

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Вид с воздуха на район в Харькове

Вид с воздуха на район в Харькове

Фото: Metin Aktas / Anadolu Agency / AFP

Пожарные тушат возгорание на рынке в Донецке

Пожарные тушат возгорание на рынке в Донецке

Фото: Reuters / Stringer

Мужчина осматривает крышу больницы после обстрела в Донецке

Мужчина осматривает крышу больницы после обстрела в Донецке

Фото: AP

Сгоревшие строения харьковского базара

Сгоревшие строения харьковского базара

Фото: Abdullah Unver / Anadolu Agency / AFP

Военнослужащий рядом с разрушенным металлургическим комбинатом «Азовсталь» в Мариуполе

Военнослужащий рядом с разрушенным металлургическим комбинатом «Азовсталь» в Мариуполе

Фото: AP

Солдат стоит в траншее в Николаевской области

Солдат стоит в траншее в Николаевской области

Фото: Reuters / Edgar Su

Военнослужащие проходят мимо перекрашенного в цвета российского флага названия города на въезде в Мариуполь

Военнослужащие проходят мимо перекрашенного в цвета российского флага названия города на въезде в Мариуполь

Фото: AP

Здание Государственного горно-промышленного колледжа, сгоревшее в результате обстрела в Лисичанске

Здание Государственного горно-промышленного колледжа, сгоревшее в результате обстрела в Лисичанске

Фото: Reuters / Oleksandr Ratushniak

Женщина сидит на качелях рядом с разрушенным домом в Ирпене под Киевом

Женщина сидит на качелях рядом с разрушенным домом в Ирпене под Киевом

Фото: Reuters / Marko Djurica

Местная жительница сидит на кровати в бомбоубежище города Соледар

Местная жительница сидит на кровати в бомбоубежище города Соледар

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Разрушенное здание облгосадминистрации в Николаеве

Разрушенное здание облгосадминистрации в Николаеве

Фото: Reuters / Edgar Su

Здание детского сада в Донецке, поврежденное в результате обстрела

Здание детского сада в Донецке, поврежденное в результате обстрела

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Жители Харькова убирают улицу от обломков

Жители Харькова убирают улицу от обломков

Фото: Reuters / Ivan Alvarado

Выступление харьковских выпускниц по случаю окончания школы

Выступление харьковских выпускниц по случаю окончания школы

Фото: Abdullah Unver / Anadolu Agency / AFP

Спутниковый снимок города Богородичное

Спутниковый снимок города Богородичное

Фото: Maxar Technologies / AP

Мужчина идет среди обломков дома в Харькове

Мужчина идет среди обломков дома в Харькове

Фото: Reuters / Ivan Alvarado

Ополченцы на стрельбище в Киеве

Ополченцы на стрельбище в Киеве

Фото: Natacha Pisarenko / AP

Женщина проходит мимо мешков с песком в центре Киева

Женщина проходит мимо мешков с песком в центре Киева

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Жительница Донецка с собакой проходит мимо разрушенного дома

Жительница Донецка с собакой проходит мимо разрушенного дома

Фото: Alexei Alexandrov / AP

Мужчина показывает зачетку, найденную в разрушенном здании Харьковского национального университета

Мужчина показывает зачетку, найденную в разрушенном здании Харьковского национального университета

Фото: Reuters / Ivan Alvarado

Рабочие осматривают разрушенный лесной склад на окраине Харькова

Рабочие осматривают разрушенный лесной склад на окраине Харькова

Фото: Reuters / Ivan Alvarado

Взрывы зажигательных боеприпасов из-за артиллерийского обстрела в городе Марьинка Донецкой области

Взрывы зажигательных боеприпасов из-за артиллерийского обстрела в городе Марьинка Донецкой области

Фото: Reuters / Anna Kudriavtseva

Разрушенное в ходе обстрелов здание Харьковского национального университета

Разрушенное в ходе обстрелов здание Харьковского национального университета

Фото: Reuters / Ivan Alvarado

Поврежденный в результате обстрела памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко в поселке Бородянка Киевской области

Поврежденный в результате обстрела памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко в поселке Бородянка Киевской области

Фото: Reuters / Edgar Su

Жители поселка Бородянка Киевской области на фоне разрушенных зданий

Жители поселка Бородянка Киевской области на фоне разрушенных зданий

Фото: Reuters / Edgar Su

Спасатели работают в здании пострадавшего от ракетных ударов Дарницкого авторемонтного завода

Спасатели работают в здании пострадавшего от ракетных ударов Дарницкого авторемонтного завода

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Военнослужащий ЛНР на бронетранспортере в городе Попасная Луганской области

Военнослужащий ЛНР на бронетранспортере в городе Попасная Луганской области

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Российский ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» над городом Попасная Луганской области

Российский ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» над городом Попасная Луганской области

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Военнослужащие ЛНР на бронетранспортере БТР-Д в городе Попасная Луганской области

Военнослужащие ЛНР на бронетранспортере БТР-Д в городе Попасная Луганской области

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Словацкая полиция осматривает здание харьковской школы, разрушенное из-за обстрелов

Словацкая полиция осматривает здание харьковской школы, разрушенное из-за обстрелов

Фото: Reuters / Ivan Alvarado

Обрушенное после обстрела здание школы в жилом районе Харькова

Обрушенное после обстрела здание школы в жилом районе Харькова

Фото: Reuters / Ivan Alvarado

Пес-сапер Патрон на праздновании Дня защиты детей во Львове

Пес-сапер Патрон на праздновании Дня защиты детей во Львове

Фото: Reuters / Pavlo Palamarchuk

Мужчина возле обломков жилого дома в городе Рубежное Луганской области

Мужчина возле обломков жилого дома в городе Рубежное Луганской области

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Украинский военнослужащий, Донецкая область

Украинский военнослужащий, Донецкая область

Фото: Reuters / Dmytro Smolyenko

Пожар в зернохранилище в Донецкой области

Пожар в зернохранилище в Донецкой области

Фото: Reuters / Serhii Nuzhnenko

Движение военной техники в Донецкой области

Движение военной техники в Донецкой области

Фото: Reuters / Carlos Barria

Спасатели работают в жилом доме, пострадавшем от обстрелов в Харькове

Спасатели работают в жилом доме, пострадавшем от обстрелов в Харькове

Фото: Reuters / Vitalii Hnidyi

Эвакуация из города Купянск Харьковской области

Эвакуация из города Купянск Харьковской области

Фото: Reuters / Ivan Alvarado/File Photo

Эвакуация из города Купянск Харьковской области

Эвакуация из города Купянск Харьковской области

Фото: Reuters / Ivan Alvarado

Вид на разрушенные жилые дома в Мариуполе

Вид на разрушенные жилые дома в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Пункт раздачи гуманитарной помощи в Мариуполе

Пункт раздачи гуманитарной помощи в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Транспортировка ракетной установки недалеко от Краматорска

Транспортировка ракетной установки недалеко от Краматорска

Фото: Reuters / Carlos Barria

Похороны украинских военнослужащих в Ужгороде

Похороны украинских военнослужащих в Ужгороде

Фото: Reuters / Serhii Hudak

Улица города Покровска Донецкой области

Улица города Покровска Донецкой области

Фото: Reuters / Carlos Barria

Военнослужащие ЛНР на танке в городе Попасная Луганской области

Военнослужащие ЛНР на танке в городе Попасная Луганской области

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Украинская военная техника в городе Бахмут

Украинская военная техника в городе Бахмут

Фото: Reuters / Carlos Barria

Воронка после обстрела солнечной электростанции в городе Мерефа на окраине Харькова

Воронка после обстрела солнечной электростанции в городе Мерефа на окраине Харькова

Фото: Reuters / Ivan Alvarado

Военнослужащий готовится к стрельбе из ПЗРК на окраинах Пантелеймоновки в ДНР

Военнослужащий готовится к стрельбе из ПЗРК на окраинах Пантелеймоновки в ДНР

Фото: Alexei Alexandrov / AP

Украинские военнослужащие едут на машине в Донецкой области

Украинские военнослужащие едут на машине в Донецкой области

Фото: Reuters / Carlos Barria

Гроб с телом погибшего во время обстрела в селе Коропы Харьковской области

Гроб с телом погибшего во время обстрела в селе Коропы Харьковской области

Фото: Reuters / Ivan Alvarado

Макет местности со схемой укреплений в уничтоженном опорном пункте ВСУ в Луганской области

Макет местности со схемой укреплений в уничтоженном опорном пункте ВСУ в Луганской области

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Жители села Мощун в Киевской области

Жители села Мощун в Киевской области

Фото: Sergei Chuzavkov / AFP

Пожарные тушат возгорание на гипсовом заводе после обстрела города Бахмут на востоке Украины

Пожарные тушат возгорание на гипсовом заводе после обстрела города Бахмут на востоке Украины

Фото: ARIS MESSINIS / AFP

Буксируемая артиллерия на огневых позициях к северу от города Лиман на спутниковом снимке

Буксируемая артиллерия на огневых позициях к северу от города Лиман на спутниковом снимке

Фото: Reuters

Украинский военнопленный на кухне исправительного учреждения

Украинский военнопленный на кухне исправительного учреждения

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Женщина на носилках ожидает посадки в эвакуационный поезд на вокзале города Покровск Донецкой области

Женщина на носилках ожидает посадки в эвакуационный поезд на вокзале города Покровск Донецкой области

Фото: Francisco Seco / AP

Раздача чистой воды в Мариуполе

Раздача чистой воды в Мариуполе

Фото: Alexei Alexandrov / AP

Поврежденные жилые дома в городе Попасная Луганской области

Поврежденные жилые дома в городе Попасная Луганской области

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Российские военнослужащие на бывшей позиции украинских войск под Светлодарском в Донецкой области

Российские военнослужащие на бывшей позиции украинских войск под Светлодарском в Донецкой области

Фото: Reuters / Pavel Klimov

Экскаватор убирает завалы уничтоженного в результате обстрелов здания в Ирпене на окраине Киева

Экскаватор убирает завалы уничтоженного в результате обстрелов здания в Ирпене на окраине Киева

Фото: Natacha Pisarenko / AP

Последствия обстрелов в Харькове

Последствия обстрелов в Харькове

Фото: Sofia Bobok / Anadolu Agency / AFP

Военнослужащий у постамента со снесенным памятником Владимиру Ленину в Светлодарске

Военнослужащий у постамента со снесенным памятником Владимиру Ленину в Светлодарске

Фото: Александр Река / ТАСС

Танк Т-80 военнослужащих ЛНР у села Тошковка

Танк Т-80 военнослужащих ЛНР у села Тошковка

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Женщина с велосипедом рядом с уничтоженным зданием в селе Тошковка в ЛНР

Женщина с велосипедом рядом с уничтоженным зданием в селе Тошковка в ЛНР

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Разрушенная опора телебашни в Киеве

Разрушенная опора телебашни в Киеве

Фото: Hiroto Sekiguchi / The Yomiuri Shimbun / AFP

Воронка от авиаудара в селе Яцковка ДНР

Воронка от авиаудара в селе Яцковка ДНР

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Жительницы ДНР идут на уборку улиц в Волновахе

Жительницы ДНР идут на уборку улиц в Волновахе

Фото: AP

Люди среди свежевырытых могил в поселке Старый Крым около Мариуполя

Люди среди свежевырытых могил в поселке Старый Крым около Мариуполя

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Российские военнослужащие занимаются разминированием территории завода «Азовсталь» в Мариуполе

Российские военнослужащие занимаются разминированием территории завода «Азовсталь» в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Военнослужащие ВСУ, сдавшиеся в плен на заводе «Азовсталь», в автобусе в Донецкой области

Военнослужащие ВСУ, сдавшиеся в плен на заводе «Азовсталь», в автобусе в Донецкой области

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Крыша дома в Донецке после обстрела

Крыша дома в Донецке после обстрела

Фото: Alexei Alexandrov / AP

Празднование Дня вышиванки во Львове

Празднование Дня вышиванки во Львове

Фото: Reuters / Pavlo Palamarchuk

Пожилой мужчина отдыхает в харьковском метро, которое используется в качестве временного убежища

Пожилой мужчина отдыхает в харьковском метро, которое используется в качестве временного убежища

Фото: Bernat Armangue / AP

Похороны украинского солдата в селе Заря Труда Одесской области

Похороны украинского солдата в селе Заря Труда Одесской области

Фото: Francisco Seco / AP

Вывоз раненых украинских военнослужащих с комбината «Азовсталь» в Мариуполе

Вывоз раненых украинских военнослужащих с комбината «Азовсталь» в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Украинские военнослужащие в селе Русская Лозовая Харьковской области

Украинские военнослужащие в селе Русская Лозовая Харьковской области

Фото: Reuters / Ricardo Moraes

Мужчина в пункте временного размещения в селе Безыменное Донецкой области

Мужчина в пункте временного размещения в селе Безыменное Донецкой области

Фото: Николай Тришин / ТАСС

Затопленное село Демидов Киевской области

Затопленное село Демидов Киевской области

Фото: Reuters / Carlos Barria

Заваленный тоннель в бомбоубежище на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе

Заваленный тоннель в бомбоубежище на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Свежие могилы на кладбище в поселке Старый Крым под Мариуполем

Свежие могилы на кладбище в поселке Старый Крым под Мариуполем

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Украинские военнослужащие на учениях в Днепропетровске

Украинские военнослужащие на учениях в Днепропетровске

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Мужчина в уничтоженном доме в Дергачах под Харьковом

Мужчина в уничтоженном доме в Дергачах под Харьковом

Фото: Reuters / Ricardo Moraes

Местная жительница смотрит на уничтоженную теплицу в селе Безруки в Харьковской области

Местная жительница смотрит на уничтоженную теплицу в селе Безруки в Харьковской области

Фото: Reuters / Ricardo Moraes

Местные жители в автомобиле рядом с уничтоженными машинами в Буче

Местные жители в автомобиле рядом с уничтоженными машинами в Буче

Фото: Reuters / Ahmed Jadallah

Местная жительница разговаривает по телефону на балконе в пострадавшем от обстрелов жилом доме в Ирпене

Местная жительница разговаривает по телефону на балконе в пострадавшем от обстрелов жилом доме в Ирпене

Фото: Reuters / Ahmed Jadallah

Рекламный плакат в пострадавшей от обстрелов парикмахерской в Ирпене

Рекламный плакат в пострадавшей от обстрелов парикмахерской в Ирпене

Фото: Reuters / Ahmed Jadallah

Отработанные боеприпасы, собранные местными жителями в Ирпене

Отработанные боеприпасы, собранные местными жителями в Ирпене

Фото: Reuters / Marius Bosch

Поврежденный жилой район в Харькове

Поврежденный жилой район в Харькове

Фото: Reuters / Ricardo Moraes

Местные жители катаются на качелях на детской площадке уничтоженной школы в Харькове

Местные жители катаются на качелях на детской площадке уничтоженной школы в Харькове

Фото: Reuters / Ricardo Moraes

Разрушенный Дом культуры в Дергачах Харьковской области

Разрушенный Дом культуры в Дергачах Харьковской области

Фото: Reuters / Ricardo Moraes

Жительница села Камышеваха (Запорожская область) в поврежденном из-за обстрелов доме

Жительница села Камышеваха (Запорожская область) в поврежденном из-за обстрелов доме

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Местные жители на детской площадке в Черниговской области

Местные жители на детской площадке в Черниговской области

Фото: Dogukan Keskinkilic / Anadolu Agency / AFP

Раздача еды в городе Рубежное ЛНР

Раздача еды в городе Рубежное ЛНР

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Люди переносят свои вещи рядом с разрушенными объектами «Азовстали» в Мариуполе

Люди переносят свои вещи рядом с разрушенными объектами «Азовстали» в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Мальчик смотрит в окно автобуса во время эвакуации около Лимана

Мальчик смотрит в окно автобуса во время эвакуации около Лимана

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Похороны украинского военнослужащего в селе Кульчицы в Львовской области

Похороны украинского военнослужащего в селе Кульчицы в Львовской области

Фото: Reuters / Pavlo Palamarchuk

Российский сапер очищает местность от взрывоопасных предметов в районе поселка Каменка Изюмского района

Российский сапер очищает местность от взрывоопасных предметов в районе поселка Каменка Изюмского района

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Украинский истребитель Су-25 выпускает тепловые ловушки в Донецкой области

Украинский истребитель Су-25 выпускает тепловые ловушки в Донецкой области

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Разрушенный дорожный знак под Луганском

Разрушенный дорожный знак под Луганском

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Дым над нефтеперерабатывающим заводом возле Лисичанска

Дым над нефтеперерабатывающим заводом возле Лисичанска

Фото: Yasuyoshi Chiba / AFP

Люди около разрушенного здания в Одессе

Люди около разрушенного здания в Одессе

Фото: Max Pshybyshevsky / AP

Рынок «Текстильщик» в Донецке после обстрела

Рынок «Текстильщик» в Донецке после обстрела

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Уничтоженная украинская радиолокационная станция на выставке в Донецке

Уничтоженная украинская радиолокационная станция на выставке в Донецке

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Обломки российского вертолета на выставке в Киеве

Обломки российского вертолета на выставке в Киеве

Фото: NurPhoto / AFP

Военнослужащие на бронетранспортере в селе Безыменное в Донецкой области

Военнослужащие на бронетранспортере в селе Безыменное в Донецкой области

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Наклейка с изображением танка на уничтоженной машине после обстрела жилого района в Ирпене

Наклейка с изображением танка на уничтоженной машине после обстрела жилого района в Ирпене

Фото: Reuters / Carlos Barria

Кошка сидит перед уничтоженным забором после обстрела жилого района в Ирпене

Кошка сидит перед уничтоженным забором после обстрела жилого района в Ирпене

Фото: Reuters / Carlos Barria

Солдаты ВСУ на бронетранспортере по пути к линии фронта в Бахмуте в Донецкой области

Солдаты ВСУ на бронетранспортере по пути к линии фронта в Бахмуте в Донецкой области

Фото: Reuters / Jorge Silva

Украинский солдат перед уничтоженной школой в Константиновке в Донецкой области

Украинский солдат перед уничтоженной школой в Константиновке в Донецкой области

Фото: Reuters / Jorge Silva

Участники музыкальной группы U2 Боно и Эдж выступают на станции метро в Киеве

Участники музыкальной группы U2 Боно и Эдж выступают на станции метро в Киеве

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Столб дыма на острове Змеиный, снятый со спутника

Столб дыма на острове Змеиный, снятый со спутника

Фото: Planet Labs PBC / AP

Местные жители выносят статую философа Григория Сковороды из пострадавшего от обстрелов литературно-мемориального музея в селе Сковородиновка под Харьковом

Местные жители выносят статую философа Григория Сковороды из пострадавшего от обстрелов литературно-мемориального музея в селе Сковородиновка под Харьковом

Фото: Ricardo Moraes / Reuters

Женщина стоит перед разрушенным домом в городе Бахмут

Женщина стоит перед разрушенным домом в городе Бахмут

Фото: Reuters / Jorge Silva

Местные жители в очереди за российской гумпомощью в одном из сел в Харьковской области

Местные жители в очереди за российской гумпомощью в одном из сел в Харьковской области

Фото: РИА Новости

Гражданские лица, эвакуированные с металлургического завода «Азовсталь», в сопровождении членов Международного комитета Красного Креста в селе Безыменное

Гражданские лица, эвакуированные с металлургического завода «Азовсталь», в сопровождении членов Международного комитета Красного Креста в селе Безыменное

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Житель Бородянки разбирает вещи в разрушенном доме

Житель Бородянки разбирает вещи в разрушенном доме

Фото: Dogukan Keskinkilic / Anadolu Agency / AFP

Люди убирают разбитые стекла с окон здания, поврежденного из-за обстрела во Львове

Люди убирают разбитые стекла с окон здания, поврежденного из-за обстрела во Львове

Фото: Yuriy Dyachyshyn / AFP

Мужчины проверяют разрушенный жилой дом в Краматорске

Мужчины проверяют разрушенный жилой дом в Краматорске

Фото: Andriy Andriyenko / AP

Очередь за питьевой водой в Мариуполе

Очередь за питьевой водой в Мариуполе

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Жительница Краматорска

Жительница Краматорска

Фото: Andriy Andriyenko / AP

Церемония открытия памятника бабушке, вышедшей к украинским военным с советским флагом, на площади Ленинского комсомола в Мариуполе

Церемония открытия памятника бабушке, вышедшей к украинским военным с советским флагом, на площади Ленинского комсомола в Мариуполе

Фото: Пресс-служба главы ДНР Д. Пушилина / РИА Новости

Башня уничтоженного танка в Залесье Киевской области

Башня уничтоженного танка в Залесье Киевской области

Фото: Reuters / Zohra Bensemra

Очередь из машин в центр регистрации беженцев в Запорожье

Очередь из машин в центр регистрации беженцев в Запорожье

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

Дети играют на площадке перед зданием, пострадавшим в результате обстрела во Львове

Дети играют на площадке перед зданием, пострадавшим в результате обстрела во Львове

Фото: Reuters / Roman Baluk

Реактивная система залпового огня «Град» в Мариуполе

Реактивная система залпового огня «Град» в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Дым над горящей нефтебазой на окраине Донецка

Дым над горящей нефтебазой на окраине Донецка

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Пожарные тушат горящее нефтехранилище на окраине Донецка

Пожарные тушат горящее нефтехранилище на окраине Донецка

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Сгоревшие машины на окраине Донецка

Сгоревшие машины на окраине Донецка

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Дым над заводом «Азовсталь» в Мариуполе

Дым над заводом «Азовсталь» в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Местный житель разговаривает по телефону в разрушенном доме под Киевом

Местный житель разговаривает по телефону в разрушенном доме под Киевом

Фото: Reuters / Zohra Bensemra

Жители во время эвакуации в Харькове

Жители во время эвакуации в Харькове

Фото: Reuters / Ricardo Moraes

Беженцы из поселка Новотошковское в пункте временного размещения

Беженцы из поселка Новотошковское в пункте временного размещения

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Город Рубежное после обстрелов

Город Рубежное после обстрелов

Фото: ТАСС

Собака выглядывает из автомобиля

Собака выглядывает из автомобиля

Фото: Reuters / Ueslei Marcelino

Автобусная колонна с эвакуированными из Мариуполя

Автобусная колонна с эвакуированными из Мариуполя

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Эвакуированные из «Азовстали» жители Мариуполя прибывают в пункт временного размещения

Эвакуированные из «Азовстали» жители Мариуполя прибывают в пункт временного размещения

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Пункт временного размещения эвакуированных в селе Безыменное ДНР

Пункт временного размещения эвакуированных в селе Безыменное ДНР

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Местные жители забирают свои вещи из разрушенного дома в Мариуполе

Местные жители забирают свои вещи из разрушенного дома в Мариуполе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Автомобиль с собакой в салоне подъезжает к контрольно-пропускному пункту в Харькове

Автомобиль с собакой в салоне подъезжает к контрольно-пропускному пункту в Харькове

Фото: Felipe Dana / AP

Украинские военнослужащие стоят среди обломков многоквартирного дома в Киеве

Украинские военнослужащие стоят среди обломков многоквартирного дома в Киеве

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Горядщие вагоны на железнодорожной станции в городе Лиман

Горядщие вагоны на железнодорожной станции в городе Лиман

Фото: Yasuyoshi Chiba / AFP

Местные жители на таможенном посту в поселке Меловое Луганской народной республики

Местные жители на таможенном посту в поселке Меловое Луганской народной республики

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Работники похоронной службы выносят тело из жилого дома в Мариуполе

Работники похоронной службы выносят тело из жилого дома в Мариуполе

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Медработники несут раненого в Харькове

Медработники несут раненого в Харькове

Фото: Reuters / Ricardo Moraes

Литовский пианист Дариус Мажинтас играет перед пострадавшим от обстрелов домом культуры в Ирпене, пригороде Киева

Литовский пианист Дариус Мажинтас играет перед пострадавшим от обстрелов домом культуры в Ирпене, пригороде Киева

Фото: Reuters / Mykola Tymchenko

Реактивные системы залпового огня в Луганской области

Реактивные системы залпового огня в Луганской области

Фото: Reuters / Serhii Nuzhnenko

Убежище в Харьковском метро

Убежище в Харьковском метро

Фото: Reuters / Ricardo Moraes

Кошка в вагоне поезда метро в Харькове

Кошка в вагоне поезда метро в Харькове

Фото: Reuters / Ricardo Moraes

Сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Чернобыльской АЭС

Сотрудники Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на территории Чернобыльской АЭС

Фото: Reuters / Oleksandr Ratushniak

Дети на месте снесенного памятника дружбы народов в Киеве

Дети на месте снесенного памятника дружбы народов в Киеве

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Дым после обстрелов в Луганской области

Дым после обстрелов в Луганской области

Фото: Reuters / Serhii Nuzhnenko

Разрушенный квартал в Ирпене, пригороде Киева

Разрушенный квартал в Ирпене, пригороде Киева

Фото: Genya Savilov / AFP

Бойцы МВД ЛНР проверяют частные дома в Купянске

Бойцы МВД ЛНР проверяют частные дома в Купянске

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Луганские активисты молодежного движения «Сестры Победы» машут проезжающим на самоходной гаубице 2С19 «Мста-С» военнослужащим РФ

Луганские активисты молодежного движения «Сестры Победы» машут проезжающим на самоходной гаубице 2С19 «Мста-С» военнослужащим РФ

Фото: Александр Река / ТАСС

Луганские активисты молодежного движения «Сестры Победы» во время раздачи пасхальных куличей военнослужащим РФ

Луганские активисты молодежного движения «Сестры Победы» во время раздачи пасхальных куличей военнослужащим РФ

Фото: Александр Река / ТАСС

Работники МЧС спасают жителей из поврежденного здания после ракетного удара в Одесской области

Работники МЧС спасают жителей из поврежденного здания после ракетного удара в Одесской области

Фото: Reuters

Женщина с собакой возле пострадавшего от ракетного удара дома в Одессе

Женщина с собакой возле пострадавшего от ракетного удара дома в Одессе

Фото: Reuters / Igor Tkachenko

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции на станции метро в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции на станции метро в Киеве

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Украинский военный автомобиль недалеко от города Изюм Донецкой области

Украинский военный автомобиль недалеко от города Изюм Донецкой области

Фото: Reuters / Jorge Silva

Жительница одного из разрушенных домов в селе Озера Киевской области

Жительница одного из разрушенных домов в селе Озера Киевской области

Фото: Reuters / Zohra Bensemra

Гуманитарный коридор для выхода военнослужащих и гражданских лиц с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе

Гуманитарный коридор для выхода военнослужащих и гражданских лиц с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Левобережный район Мариуполя

Левобережный район Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Люди смотрят на пожар в квартире в Харькове

Люди смотрят на пожар в квартире в Харькове

Фото: Sergey Bobok / AFP

Останки автомобиля в Чернигове

Останки автомобиля в Чернигове

Фото: Petros Giannakouris / AP

Трамвай пострадавший от обстрелов в Мариуполе

Трамвай пострадавший от обстрелов в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Сгоревшее здание Донецкого академического областного драматического театра в Мариуполе после обстрела

Сгоревшее здание Донецкого академического областного драматического театра в Мариуполе после обстрела

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Дым над территорией металлургического комбината «Азовсталь»

Дым над территорией металлургического комбината «Азовсталь»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Женщина раздает российские рубли на улице Мариуполя

Женщина раздает российские рубли на улице Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Бойцы спецназа ДНР во время патрулирования улиц Мариуполя

Бойцы спецназа ДНР во время патрулирования улиц Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Похороны одного из погибших в украинском городе Буча