Раздвоение НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг обнародовал дальнейшую стратегию альянса в отношениях с Украиной. В интервью немецкой газете Bild am Sonntag глава НАТО допустил, что конфликт с Россией может растянуться на годы, и назвал приоритетной задачей увеличение поставок Киеву современных вооружений, выразив надежду, что Украина сможет добиться перелома в ходе боевых действий. Накануне британский премьер Борис Джонсон, посетивший с необъявленным визитом Киев, призвал союзников быть готовыми к многолетнему конфликту на Украине. Новые жесткие заявления идут параллельно с поиском путей возобновления переговоров с Москвой.

Опубликованное в воскресенье интервью генсека НАТО Йенса Столтенберга немецкой газете Bild am Sonntag стало изложением позиции руководства альянса по украинскому кризису в ее последней версии. В ответах господина Столтенберга появились новые нюансы, несмотря на неизменность формулировок о готовности продолжать оказывать военную помощь Украине, программа которой будет утверждена на саммите НАТО в Мадриде 28–30 июня.

«Мы должны быть готовы к тому, что конфликт может длиться годами. Но мы не должны ослаблять поддержку Украины, даже если затраты высоки»,— предупредил союзников Йенс Столтенберг. По его словам, помощь НАТО Украине должна продолжаться, даже когда делать это становится все труднее в связи с нехваткой вооружений, растущими ценами на энергоносители и продовольствие. Воздержавшись от прогнозов, как долго еще может продлиться горячая фаза конфликта, генсек НАТО тем не менее выразил мнение, что с еще большим количеством современного вооружения Украина сможет «выбить» российские войска с территории Донбасса.

Кроме того, Йенс Столтенберг признал, что конфликт на Украине он рассматривает сквозь призму общего противостояния альянса с Москвой: «Мы укрепили свою оборону, доведя число военных под командованием НАТО до 40 тыс. Мы обеспечиваем безопасность территории альянса на суше, на море и в воздухе. Это четкий сигнал Москве, чтобы у нее не было недопонимания относительно нашей готовности к обороне».

Накануне ряд громких заявлений о готовности приложить максимум усилий, чтобы поддерживать боеспособность украинской армии, сделал посетивший Киев с незапланированным визитом британский премьер Борис Джонсон. Он прибыл туда в конце прошедшей недели, на следующий день после посещения украинской столицы лидерами Франции, Германии и Италии. Визит главы британского правительства застал врасплох даже его однопартийцев — по сообщению газеты The Guardian, в прошлую пятницу его ждали на конференции консерваторов в городе Донкастер.

«Мы продолжим поставлять вооружения и проводить обучение, которое может понадобиться украинским вооруженным силам»,— заявил в Киеве на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским Борис Джонсон. «Я предложил Зеленскому серьезную новую программу по военной подготовке, которая может изменить положение на этой войне»,— добавил он.

Подробности плана Лондона изложены в официальном заявлении британского правительства, размещенном на его сайте. «Премьер-министр предложил запустить масштабную тренировочную программу для украинских войск с возможностью готовить до 10 тыс. солдат каждые 120 дней»,— говорится в сообщении Даунинг-стрит. В ходе реализации плана Бориса Джонсона будет использован опыт британской армии, в том числе в вопросах «ускорения развертывания войск, перегруппировки и усиления их сопротивления». Кроме того, украинские военные будут обучаться навыкам медицинской помощи, обеспечения кибербезопасности и обезвреживания взрывоопасных устройств. Предполагается, что к участию в трехнедельной программе подготовки будут подключены инструкторы из других стран.

«Это будет моментом для переговоров по поводу будущего, и в этом контексте мы и другие страны возьмем на себя обязательства и предоставим гарантии в области безопасности, которые мы так часто обсуждаем»,— заявил Борис Джонсон.

После завершения визита в Киев британский премьер опубликовал авторскую колонку в газете The Sunday Times, которая выглядит как манифест его украинской политики и предлагает странам Запада взять за основу британскую стратегию. Высказывая ту же мысль, что и Йенс Столтенберг, о том, что союзникам необходимо готовиться к затяжной войне, Борис Джонсон призывает их помочь Украине заключить мир на ее условиях, и выражает мнение о том, что в войне на истощение время работает против России.

«Есть общий взгляд на то, как двигаться к победе, потому что именно такой результат нужен Украине — победа нашего государства. В частности, говорили о необходимости увеличить поставки тяжелых вооружений. Главное сегодня — обеспечить также противовоздушную оборону Украины. Начали двигаться в этом направлении»,— не скрывал своего удовлетворения от встречи с Борисом Джонсоном Владимир Зеленский, назвав состоявшиеся в Киеве переговоры «максимально предметными, наполненными важными деталями».

Официальные заявления, прозвучавшие в ходе и по итогам визита Бориса Джонсона в Киев, по своей тональности отличались от заявлений, сделанных днем ранее на совместной пресс-конференции в украинской столице лидеров Франции, Германии и Италии. Посетившая украинскую столицу в прошлый четверг «евротройка» также подтвердила готовность оказывать военную помощь Украине, однако при этом сделала главный акцент не на планах противостояния с Россией, а на перспективах процесса интеграции Украины в ЕС путем предоставления ей уже в ближайшее время статуса кандидата.

По информации немецкой газеты Die Welt, Эмманюэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги «за закрытыми дверьми» попросили президента Зеленского сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным. «Экономический ущерб, который их страны несут из-за войны, становится все больше, и его все труднее компенсировать. Экономический рост резко замедлился, а инфляция достигла рекордного уровня»,— поясняет Die Welt заинтересованность лидеров трех ведущих стран ЕС в том, чтобы начать поиск дипломатического решения.

«Военный конфликт на Украине происходит между Россией с одной стороны и НАТО и Украиной — с другой. НАТО де-факто полноценный участник конфликта, на котором лежит практически полностью финансирование, вооружение и снабжение украинской армии и государства, обучение украинских вооруженных сил, их обеспечение разведывательными данными. Более того, на Украине сражаются тысячи граждан западных стран»,— пояснил “Ъ” замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

«Сейчас принято говорить, что Россия рассчитывала на блицкриг, хотя в этом есть элемент преувеличения. Но НАТО, как следует из многочисленных заявлений западных политиков, также рассчитывало на быструю экономическую и политическую дестабилизацию России, истощение военных запасов и, как следствие, поражение России в первые недели конфликта. Однако в итоге конфликт принял затяжной характер и крайне затратен для его участников»,— продолжает Василий Кашин.

По мнению эксперта, в этой ситуации у НАТО нет другого выхода, кроме как продолжать вооружать Украину, хотя имеющиеся поставки по большинству позиций не покрывают украинских потерь. Без этих поставок украинская оборона давно бы рухнула, и Запад потерпел бы унизительное поражение.

«С другой стороны, параллельно могут идти и разговоры о мирном соглашении. Можно провести аналогию с Корейской войной, которая после примерно года интенсивных боевых действий перешла в позиционную фазу, которая продолжалась около двух лет и сопровождалась переговорами. Таким образом, сам факт возобновления переговоров не будет означать появления реальных перспектив у мирного соглашения»,— резюмирует Василий Кашин.

Сергей Строкань