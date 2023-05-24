Песков: Россия против заморозки конфликта на Украине

Россия солидарна со странами Запада в том, что военный конфликт на Украине не должен быть заморожен, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заверил, что Россия стремится достичь всех целей своей военной операции.

«Россия рассматривает возможность только завершения специальной военной операции: обеспечения своих интересов, достижения стоящих перед Россией целей или посредством специальной военной операции, или иными доступными средствами»,— пояснил ТАСС представитель Кремля.

Он также считает преждевременным говорить о том, какой из озвученных другими странами планов мирного урегулирования для России предпочтительнее. По его мнению, сейчас «предпосылок для мирного урегулирования нет».

Politico сообщало, что власти США готовятся к заморозке конфликта на Украине. По данным издания, в американской администрации не исключают, что военные действия продлятся много лет или даже десятилетий. 20 мая в администрации США заявили, что президент Джо Байден поддерживает усилия других стран по обучению украинских пилотов управлению F-16. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал обучение украинских пилотов посланием РФ против затяжного конфликта. Категорически против заморозки выступали украинские власти. Президент страны Владимир Зеленский ранее говорил, что никакого соглашения «Минск-3» не будет. Вместо этого он предлагал «формулу мира», включающую выплату Россией репараций, трибунал и возвращение к границам 1991 года.

Подробности — в материале «Ъ» «Киев получил пилотный проект».