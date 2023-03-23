Столтенберг призвал западные страны готовиться к затяжному конфликту на Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что западные страны должны готовиться к длительному конфликту на Украине, поскольку перспектив по его урегулированию пока не видно. Он назвал боевые действия на Украине «войной на истощение».

По мнению Йенса Столтенберга, Россия не планирует мирного исхода конфликта. Он также призвал наращивать производственные мощности для поставки боеприпасов и вооружений на Украину. «Текущая норма расхода боеприпасов выше, чем текущая скорость производства»,— заявил господин Столтенберг в интервью Guardian.

Как отметил генсек НАТО, поставляемая на данный момент военная помощь направлена на проведение контрнаступления Украины. Говоря о поставках американских истребитилей F-16, он сказал, что «решение не принято».

Пентагон обещал помочь Украине провести контрнаступление весной. Газета Bild со ссылкой на ведущих аналитиков НАТО сообщала, что целью контрнаступления украинских вооруженных сил станет перерезание наземного сообщения России с Крымом.