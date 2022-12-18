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Коммерсантъ FM
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Арестович ожидает затяжного конфликта Украины и России

Советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович считает, что российско-украинский конфликт может длиться еще не меньше восьми месяцев. По его словам, такой срок соответствует определению затяжного конфликта. Так господин Арестович отреагировал на предположение генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что РФ готовится к долгой конфронтации.

«Что такое затяжной (конфликт.— "Ъ")? Это полтора года или больше года. Больше года будет через два месяца. Мы понимаем, что через два месяца война ни фига не закончится. А еще я сильно подозреваю, что она еще через полгода не закончится после этих двух месяцев»,— сказал господин Арестович в эфире YouTube-канала «Фейгин Live» (Марк Фейгин внесен в реестр иноагентов).

Йенс Столтенберг ранее на этой неделе заявил, что, по его мнению, российско-украинский конфликт закончится за столом переговоров. Он считает, что переговоры ускорят поставки оружия Киеву — пока президент РФ Владимир Путин «не поймет, что он не может победить на поле боя». Вместе с тем генсек НАТО призвал не недооценивать Россию, потому что она, по его мнению, «планирует долгую войну».

Леонид Уварчев

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