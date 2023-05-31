Песков: никаких решений о введении в России военного положения не принималось

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Чечни Рамзана Кадырова о необходимости ввести в России военное положение. Представитель Кремля сказал, что это прерогатива высшей федеральной власти, никаких решений не принималось.

«Это целиком и полностью прерогатива высшей федеральной власти, никаких решений на этот счет не принималось, и никаких обсуждений на этот счет не ведется»,— сказал он.

Вчера, 30 мая, Рамзан Кадыров заявил, что в России нужно объявить военное положение, чтобы «смести» созданную Украиной «террористическую ячейку», которая, по его мнению, ответственна за атаку БПЛА на Москву. Ранее он уже заявлял о необходимости ввести в некоторых регионах военное положение с максимальным уровнем реагирования. Это было после захода диверсантов в села в Брянской области.

Утром 30 мая атаке беспилотников подверглись Москва и Подмосковье. По данным Министерства обороны, в атаке задействовали восемь БПЛА, все они были поражены. Россия обвинила в произошедшем Украину. Киев официально свою причастность не признал. Президент РФ Владимир Путин считает, что атака стала ответом Киева на удар Москвы по штабу украинской разведки.

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