Кадыров: атака Москвы дронами не имеет смысла

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что атака беспилотников на Москву, произошедшая сегодня, 30 мая, утром, не имеет смысла и не влияет на ход боевых действий. Он считает, что подобные атаки направлены на привлечение внимания и получение «информационных очков» после крупных поражений «на земле». По его мнению, в России нужно объявить военное положение, «чтобы разом смести всю эту террористическую ячейку».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Атака дронами по Москве не имеет никакого тактического, стратегического или даже психологического смысла. Обученные военному делу это понимают. Война-то идет совершенно в другом месте»,— написал Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Глава Чечни заявил, что руководство Украины принимает решения, используя террористические методы. «По мне, так необходимо объявить военное положение в России, использовать все предназначенные для этого боевые ресурсы, чтобы разом смести всю эту террористическую ячейку, не прибегая к формулировкам "украинские военные"»,— сказал господин Кадыров. Он уже заявлял о необходимости ввести в некоторых регионах военное положение с максимальным уровнем реагирования среднего, это было после захода диверсантов в села в Брянской области.

Завершая свой пост в Telegram Рамзан Кадыров заявил, что скоро в зоне специальной военной операции станет ясно, «что такое месть в полном смысле слова».

Сегодня, 30 мая, утром атаке беспилотников подверглись Москва и Подмосковье. По данным Министерства обороны, в атаке задействовали восемь БПЛА, все они были поражены. Россия обвинила в произошедшем Украину. Киев официально свою причастность не признал. Президент РФ Владимир Путин заявил, что подобными атаками Украина провоцирует Россию на зеркальные действия. Он считает, что атака стала ответом Киева на удар Москвы по штабу украинской разведки.

Лусине Баласян