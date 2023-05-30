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Коммерсантъ FM
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Путин: атака БПЛА на Москву стала ответом на удар по штабу разведки Украины

Президент России Владимир Путин заявил, что атака беспилотников на Москву стала ответом на удар российских вооруженных сил по штабу военной разведки Украины. Этот удар ВС РФ нанесли «два-три дня назад», отметил глава государства. Ранее об ударе российской армии по одному из «центров принятия решений» в Киеве заявлял пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Мы уже говорили о возможности нанесения ударов по центрам принятия решений. Разумеется, к этой категории относится и штаб военной разведки Украины, по которому был нанесен удар два-три дня назад. В ответ киевский режим избрал путь запугивания граждан России и ударов по жилым зданиям»,— рассказал Владимир Путин на выставке, посвященной креативной экономике.

Также российский президент заявил, что атака украинских беспилотников по Москве является террористическим актом. Он подчеркнул, что, в отличие от ВСУ, российские военные наносят только высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры.

Ранее сегодня, 30 мая, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сегодняшняя атака БПЛА на Москву — это ответ Украины на «наши весьма эффективные удары по одному из центров принятия решений». Кроме того, сегодня Минобороны РФ сообщило, что вооруженные силы России в течение суток нанесли групповые удары по центральным пунктам принятия решений Украины, где «под руководством специалистов западных спецслужб планировались теракты на территории РФ». О каких именно центрах принятия решений идет речь, в военном ведомстве не уточнили.

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Об атаке беспилотников сегодня утром сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По версии Минобороны, в атаке на Москву задействовали восемь БПЛА: пять сбили, три были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потеряли управление.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов

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