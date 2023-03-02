Кадыров предложил привлечь к ответственности семьи атаковавших брянские села диверсантов

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал проникновение диверсантов на территорию сел в Брянской области. Он призвал «максимально жестко разобраться» с ними, а также привлечь к ответу их семьи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рамзан Кадыров

Фото: Михаил Суслов, Коммерсантъ Рамзан Кадыров

Фото: Михаил Суслов, Коммерсантъ

«Стрелять на поражение. Разобраться не только с ними, но и привлечь к ответу их семьи, которые могут проживать на территории России. Проверить их основательно и тщательно. Опыт показывает, что без их содействия, потакания и одобрения такие террористические акты не происходят»,— написал Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Глава Чечни считает, что после наказания участников произошедшего необходимо принять ответные меры в отношении Украины. По его словам, правительство Украины развязало «войну без правил». В связи с этим он считает необходимым ввести в некоторых регионах России военное положение с максимальным уровнем реагирования. «Да, это может быть неудобным для местных жителей, зато они будут в безопасности»,— констатировал глава Чечни.

Власти Чечни неоднократно подвергались критике правозащитников за разрушение домов, принадлежащих семьям подозреваемых в терроризме на территории республики. В 2014 году Рамзан Кадыров публично заявлял, что родственники террористов несут ответственность за их преступления.

На сегодняшний день в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях введен средний уровень реагирования. В субъектах России, входящих в состав Центрального федерального округа (ЦФО) и Южного федерального округа (ЮФО), включая Москву и Московскую область, установлен уровень повышенной готовности.

Сегодня, 2 марта, глава Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении диверсионно-разведывательной группы Украины на территорию Климовского района. В результате инцидента есть погибшие и раненые. Ответственность за атаку взял на себя «Русский добровольческий корпус» (состоит из выходцев из запрещенного в России «Азова» и других подразделений). Украинские власти свою причастность отрицают. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

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Лусине Баласян