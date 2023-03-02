Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Кадыров предложил привлечь к ответственности семьи атаковавших брянские села диверсантов

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал проникновение диверсантов на территорию сел в Брянской области. Он призвал «максимально жестко разобраться» с ними, а также привлечь к ответу их семьи.

Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров

Фото: Михаил Суслов, Коммерсантъ

Рамзан Кадыров

Фото: Михаил Суслов, Коммерсантъ

«Стрелять на поражение. Разобраться не только с ними, но и привлечь к ответу их семьи, которые могут проживать на территории России. Проверить их основательно и тщательно. Опыт показывает, что без их содействия, потакания и одобрения такие террористические акты не происходят»,— написал Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Атака украинских диверсантов в Брянской области. Главное

Читать далее

Глава Чечни считает, что после наказания участников произошедшего необходимо принять ответные меры в отношении Украины. По его словам, правительство Украины развязало «войну без правил». В связи с этим он считает необходимым ввести в некоторых регионах России военное положение с максимальным уровнем реагирования. «Да, это может быть неудобным для местных жителей, зато они будут в безопасности»,— констатировал глава Чечни.

Власти Чечни неоднократно подвергались критике правозащитников за разрушение домов, принадлежащих семьям подозреваемых в терроризме на территории республики. В 2014 году Рамзан Кадыров публично заявлял, что родственники террористов несут ответственность за их преступления.

На сегодняшний день в Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях введен средний уровень реагирования. В субъектах России, входящих в состав Центрального федерального округа (ЦФО) и Южного федерального округа (ЮФО), включая Москву и Московскую область, установлен уровень повышенной готовности.

Сегодня, 2 марта, глава Брянской области Александр Богомаз сообщил о проникновении диверсионно-разведывательной группы Украины на территорию Климовского района. В результате инцидента есть погибшие и раненые. Ответственность за атаку взял на себя «Русский добровольческий корпус» (состоит из выходцев из запрещенного в России «Азова» и других подразделений). Украинские власти свою причастность отрицают. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

За ситуацией следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян

Что известно о брянских селах, куда проникли украинские диверсанты

Что известно о брянских селах, куда проникли украинские диверсанты

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...