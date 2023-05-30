Минобороны: Москву атаковали восемь беспилотников, все они поражены

Минобороны России сообщило, что утром 30 мая Украина «предприняла террористическую атаку» беспилотниками по объектам в Москве. В атаке задействовали восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, утверждают в ведомстве, все беспилотники были поражены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По данным Минобороны, пять беспилотников были сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье. Три БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Они потеряли управление и отклонились от намеченных целей, добавили в министерстве.

Тип беспилотников официально не уточняется. Алексей Рогозин, сын Дмитрия Рогозина и руководитель АНО «Центр развития транспортных технологий», говорил, что для атаки использовались БПЛА самолетного типа с дальностью до 1000 км. При этом он уточнял, что это не украинских военный беспилотник UJ-22 Airborne.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что несколько жилых домов в городе пострадали из-за взрывов беспилотников. Точное число пострадавших строений он не привел, а повреждения назвал незначительными. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на подлете к столице сбито несколько беспилотников. Telegram-канал Baza писал, что беспилотников было около 25.

Лаура Кеффер