Депутат Гурулев анонсировал уголовную ответственность за съемку полетов беспилотников

Депутат от партии «Единая Россия» и член комитета по обороне Андрей Гурулев заявил, что будет инициировано принятие закона об уголовной ответственности за видеосъемку БПЛА. Он сказал, что при виде беспилотника надо первым делом сообщить экстренным службам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Можно вниз сбегать, можно дома переждать. Надо первое, что сделать, — сообщить по номеру 112, что видел беспилотник, район такой-то, точка такая. Это оптимальный вариант. Больше делать ничего не надо»,— сказал господин Гурулев Telegram-каналу Shot.

В ответ на вопрос о том, надо ли снимать БПЛА на видео, депутат сказал: «А мы сейчас закон, я думаю, инициируем и примем. Вопрос уголовной ответственности за видеосъемку».

Инициативу озвучили после того, как сегодня, 30 мая, утром беспилотниками была атакована Москва. Мэр города Сергей Собянин говорил, что несколько домов получили незначительные повреждения, жителей двух домов эвакуировали. По версии Минобороны, в атаке задействовали восемь БПЛА: пять сбили, три были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потеряли управление. Прокуратура предостерегла от распространения ложной информации об атаке БПЛА. По данным «Ъ», СКР возбудит дело о терроризме, покушении на массовое убийство и умышленном уничтожении или повреждении имущества (ст. 205, 30, 105 и 167 УК).

Подробности — в публикации «Ъ» «Москва проснулась от налета».

Лаура Кеффер