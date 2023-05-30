Прокуратура Москвы предостерегла от распространения ложной информации об атаке БПЛА

Прокуратура Москвы на фоне атаки беспилотников сообщила, что в интернете и соцсетях выявлены «недостоверные сведения об обстоятельствах происшествий в столице». Надзорное ведомство напомнило, что за публичное распространение заведомо ложной информации предусмотрена административная и уголовная ответственность.

«В этой связи рекомендуем представителям СМИ и блогосферы воздержаться от распространения недостоверной информации, в том числе о происшествиях в Москве, при подготовке сообщений и заявлений просим руководствоваться официальными источниками информации либо обращаться в соответствующие ведомства за получением официальных комментариев»,— говорится в сообщении ведомства .

Мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что несколько домов получили незначительные повреждения, точное число зданий он не назвал. Жителей двух домов эвакуировали, им уже разрешили вернуться домой. По версии Минобороны, в атаке задействовали восемь БПЛА: пять сбили, три были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потеряли управление. По данным «Ъ», СКР возбудит дело о терроризме, покушении на массовое убийство и умышленном уничтожении или повреждении имущества (ст. 205, 30, 105 и 167 УК).

Подробности — в материале «Ъ» «Москва проснулась от налета».

Лаура Кеффер