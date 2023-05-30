Собянин объявил о завершении эвакуации поврежденных беспилотниками домов

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что экстренные службы обследовали поврежденные взрывами беспилотников дома, эвакуированные жители начинают возвращаться. По его словам, первыми в квартиры вернутся жители дома на Ленинском проспекте.

Сколько всего человек было эвакуировано, не уточняется. «Дал поручение профильным специалистам в максимально короткие сроки устранить незначительные повреждения в зданиях»,— написал господин Собянин в Telegram.

Минобороны сообщало, что сегодня, 30 мая, утром Москву атаковали восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Пять беспилотников сбил ЗРК «Панцирь-С» в Подмосковье, еще три были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потеряли управление. Министерство возложило ответственность на Украину. Прокуратура проводит расследование.

Подробнее о ЧП — в материале «Ъ» «Москва проснулась от налета».

Лаура Кеффер