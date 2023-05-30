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Коммерсантъ FM
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Собянин объявил о завершении эвакуации поврежденных беспилотниками домов

Собянин: жители поврежденных беспилотниками домов начали возвращаться в квартиры

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что экстренные службы обследовали поврежденные взрывами беспилотников дома, эвакуированные жители начинают возвращаться. По его словам, первыми в квартиры вернутся жители дома на Ленинском проспекте.

Сколько всего человек было эвакуировано, не уточняется. «Дал поручение профильным специалистам в максимально короткие сроки устранить незначительные повреждения в зданиях»,— написал господин Собянин в Telegram.

Атака беспилотников на Москву. Главное

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Минобороны сообщало, что сегодня, 30 мая, утром Москву атаковали восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Пять беспилотников сбил ЗРК «Панцирь-С» в Подмосковье, еще три были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потеряли управление. Министерство возложило ответственность на Украину. Прокуратура проводит расследование.

Подробнее о ЧП — в материале «Ъ» «Москва проснулась от налета».

Лаура Кеффер

Фотогалерея

Атака беспилотников на Москву

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Telegram-каналы Baza и Mash писали, что на Ленинском проспекте беспилотник влетел в квартиру дома на 14-м этаже, но не сдетонировал

Telegram-каналы Baza и Mash писали, что на Ленинском проспекте беспилотник влетел в квартиру дома на 14-м этаже, но не сдетонировал

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

По некоторым данным, беспилотник нес три взрывных устройства

По некоторым данным, беспилотник нес три взрывных устройства

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Разбитое окно жилого дома на Ленинском проспекте, атакованного БПЛА

Разбитое окно жилого дома на Ленинском проспекте, атакованного БПЛА

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Работа сотрудников правоохранительных органов на месте падения обломков беспилотника

Работа сотрудников правоохранительных органов на месте падения обломков беспилотника

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Эксперт работает на месте падения дрона

Эксперт работает на месте падения дрона

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Работа специалистов с обломками беспилотника

Работа специалистов с обломками беспилотника

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

После падения беспилотника было перекрыто движение по улице Удальцова от Ленинского проспекта до улицы Михаила Певцова

После падения беспилотника было перекрыто движение по улице Удальцова от Ленинского проспекта до улицы Михаила Певцова

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Обломки беспилотника на Ленинском проспекте

Обломки беспилотника на Ленинском проспекте

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Сотрудники полиции и экстренных служб на месте ЧП

Сотрудники полиции и экстренных служб на месте ЧП

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Сотрудники полиции и экстренных служб изучают обломки беспилотника у жилого дома

Сотрудники полиции и экстренных служб изучают обломки беспилотника у жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Минобороны России заявило, что утром предпринята атака беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве. В атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По данным силовиков, все беспилотники были поражены

Минобороны России заявило, что утром предпринята атака беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве. В атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По данным силовиков, все беспилотники были поражены

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Правоохранительные органы работают на месте падения дрона

Правоохранительные органы работают на месте падения дрона

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Прохожие и сотрудник полиции на месте оцепления

Прохожие и сотрудник полиции на месте оцепления

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Сотрудники полиции и экстренных служб изучают обломки беспилотника у жилого дома

Сотрудники полиции и экстренных служб изучают обломки беспилотника у жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

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Telegram-каналы Baza и Mash писали, что на Ленинском проспекте беспилотник влетел в квартиру дома на 14-м этаже, но не сдетонировал

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

По некоторым данным, беспилотник нес три взрывных устройства

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Разбитое окно жилого дома на Ленинском проспекте, атакованного БПЛА

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Работа сотрудников правоохранительных органов на месте падения обломков беспилотника

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Эксперт работает на месте падения дрона

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Работа специалистов с обломками беспилотника

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

После падения беспилотника было перекрыто движение по улице Удальцова от Ленинского проспекта до улицы Михаила Певцова

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Обломки беспилотника на Ленинском проспекте

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Сотрудники полиции и экстренных служб на месте ЧП

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Сотрудники полиции и экстренных служб изучают обломки беспилотника у жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Минобороны России заявило, что утром предпринята атака беспилотными летательными аппаратами по объектам в Москве. В атаке было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По данным силовиков, все беспилотники были поражены

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Правоохранительные органы работают на месте падения дрона

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Прохожие и сотрудник полиции на месте оцепления

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

Сотрудники полиции и экстренных служб изучают обломки беспилотника у жилого дома

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

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