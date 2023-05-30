Москва проснулась от налета

Во вторник был совершен крупнейший налет беспилотников на столичный регион с начала специальной военной операции на Украине. По официальным данным, в атаке участвовали восемь «гражданских» летательных аппаратов с двигателями внутреннего сгорания, которые несли заряды взрывчатки. Силами ПВО они были посажены или сбиты. Происшедшее в следственных органах считают терактом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Место падения беспилотника на Ленинском проспекте

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Место падения беспилотника на Ленинском проспекте

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Беспрецедентная атака была совершена ранним утром, когда силы ПВО обнаружили в небе целый рой беспилотников, направлявшихся к Москве, а также объектам городских округов Одинцово и Красногорск. «В террористической атаке по объектам в Москве было задействовано восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа»,— сообщили в Минобороны, отметив, что за атакой стоит «киевский режим». При этом на Украине отрицают «прямое отношение» к происшедшему. «Мы же втягиваемся в эру искусственного интеллекта. Возможно, не все дроны готовы атаковать Украину и хотят вернуться к создателям»,— ехидно заявил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк в телеэфире.

Минобороны сообщило, что все восемь беспилотников были поражены. Три — подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, потеряли управление и отклонились от намеченных целей. Еще пять беспилотных летательных аппаратов сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С» в Подмосковье.

Падая, несколько беспилотников взорвались, не причинив существенного вреда. Тем не менее, по предварительным данным, три аппарата или их крупные обломки попали в жилые дома. Так, в Новой Москве пострадал дом на улице Атласова, в Москве — дом 98 на Профсоюзной улице и дом 92 к1 на Ленинском проспекте, который частично перекрыли для работы спасателей и спецслужб.

На Ленинском проспекте пострадали два человека после того, как к ним в квартиру через лоджию залетели обломки беспилотника. В остальных случаях были выбиты стекла и повреждены фасады зданий. «По информации от медицинских служб города, в данный момент никто из жителей домов, поврежденных беспилотниками, серьезно не пострадал, за медицинской помощью обратились два человека»,— сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, госпитализация никому не потребовалась, необходимая помощь была оказана на месте.

Свидетели отмечают, что перед ударами по зданиям они слышали в небе рокот моторов. Беспилотники были не боевыми, а гражданскими, оснащенными двигателями внутреннего сгорания, но, как выразился собеседник «Ъ» в силовых структурах, доведенными до боевого состояния. По предварительным данным, с собой они несли от 6 кг до 12 кг пластиковой взрывчатки.

Полицейских Москвы и области подняли по тревоге, их помощь понадобилась при эвакуации людей и оцеплении мест происшествий.

В СКР, по данным «Ъ», будет возбуждено уголовное дело о терроризме, покушении на массовое убийство и умышленном уничтожении или повреждении имущества (ст. 205, ст. 30 и ст. 105, ст. 167 УК).

Атака была организована ВСУ, украинскими спецслужбами и, возможно, их сторонниками в России, сказал собеседник «Ъ», по версии которого не все беспилотники могли достигнуть столичного региона, стартовав с территории Украины.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высоко оценил работу российских военных и властей: «Все сработали должным образом. Сработали хорошо. Хорошо сработала и система ПВО. Совершенно понятно, что речь идет об ответных действиях киевского режима на наши весьма эффективные удары по одному из центров принятия решений».

Отметим, что накануне после очередной воздушной атаки на Киев мэр города Виталий Кличко заявил: «Если россияне могут кошмарить Киев, почему жители Москвы отдыхают уже почти полтора года?» Этот вопрос он адресовал командующему ВСУ Валерию Залужному.

Николай Сергеев