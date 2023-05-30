Швеция рассчитывает согласовать 11-й пакет санкций против России к концу июня

Министр по европейским делам Швеции Джессика Росвалл ожидает, что 11-й пакет санкций в отношении России согласуют к саммиту стран Евросоюза. Согласно календарю запланированных мероприятий на сайте Евросовета, следующая встреча пройдет 29–30 июня. Ранее аналогичные сроки согласования санкций называла глава МИД Франции Катрин Колонна.

«В качестве подготовки к саммиту ЕС в июне мы как председатели в Совете ЕС напряженно работаем над подготовкой нового пакета санкций против России. В настоящий момент работа продолжается, и я надеюсь получить его к саммиту ЕС в июне»,— сказала шведский министр на заседании в Брюсселе (цитата по «РИА Новости»).

20 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в 11-й пакет санкций Евросоюз включит ограничения против более 90 компаний по всему миру, которые нарушают санкционный режим в отношении России. Страны ЕС также планируют ввести ограничения на торговлю российскими алмазами. В одностороннем порядке ограничения на поставки алмазов и алюминия из России уже ввела Великобритания. По информации Politico, против 11-го пакета антироссийских санкций выступают Греция и Венгрия.

Милена Костерева