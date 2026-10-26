«Когда пилатес уже не заходит»

Но дело не только в редких явлениях. Наблюдение за бескрайними звездными просторами становится частью велнес-туризма, то есть отдыха для психологического и физического восстановления. Еще летом Cond Nast Traveler писал, что отели все чаще предлагают гостям медитации при лунном свете, прогулки под звездами и наблюдения в телескоп. А Euronews включил так называемые «звездные купания» в подборку необычных трендов, наряду с йогой с козами и пивными спа.