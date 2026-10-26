«Когда пилатес уже не заходит»
Анна Кулецкая — о том, почему астротуризм становится все популярнее
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В августе 2026 года полное солнечное затмение вызвало настоящий туристический бум. Главным магнитом стала Испания, куда, по оценкам местных властей, приехало 6 млн путешественников. Исландия, где тоже можно было увидеть полную фазу, приняла 80 тыс. человек. Астротуризм становится все популярнее. По данным сервиса GetYourGuide, за два года число бронирований астрономических экскурсий выросло вдвое.
Но дело не только в редких явлениях. Наблюдение за бескрайними звездными просторами становится частью велнес-туризма, то есть отдыха для психологического и физического восстановления. Еще летом Cond Nast Traveler писал, что отели все чаще предлагают гостям медитации при лунном свете, прогулки под звездами и наблюдения в телескоп. А Euronews включил так называемые «звездные купания» в подборку необычных трендов, наряду с йогой с козами и пивными спа.
Логика простая. Когда привычные практики вроде пилатеса уже не всем заходят, индустрия ищет новые способы удивить. А ночное небо дает возможность оторваться от экранов, замедлиться и почувствовать единение с чем-то большим.
Сколько же стоит звездный велнес? В Исландии за 2500 евро на двоих можно четыре дня прожить в отеле, посетить персональные занятия с астрономом, получить карту звездного неба и искупаться в термальных источниках. В Италии за 800 евро с человека один из отелей предлагает вынести кровать на улицу, чтобы устроить романтический и незабываемый отдых под открытым небом.
Сами звезды при этом бесплатны. Туристы платят за место без светового загрязнения и за организацию впечатлений.