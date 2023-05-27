Politico: Греция и Венгрия выступили против 11-го пакета санкций

Греция поддержала Венгрию в блокировке одиннадцатого пакета санкций, который Евросоюз планирует ввести в отношении России. Как рассказали изданию Politico пять европейских дипломатов, новые ограничения предполагают санкции в отношении нескольких греческих компаний. Власти Греции требуют провести расследование, а не вводить санкции.

Новый пакет санкций предполагает введение ограничений в отношении компаний, которые помогают России обходить санкции. Для этого власти Украины составили список компаний, которые, по их мнению, являются «спонсорами войны».

По данным Politico, Греция и Венгрия хотят, чтобы некоторые из их компаний были исключены из санкционного списка. Такая позиция вызвала напряженность на встрече министров иностранных дел ЕС в начале этой недели, где министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прямо раскритиковала Венгрию. Об этом изданию рассказали несколько европейских чиновников.

По словам четырех дипломатов, на этой встрече Греция выступила против нового пакета ограничений. «Греция заявила, что, если появятся конкретные доказательства нарушения санкций, они должны быть доведены до сведения заинтересованных государств-членов на техническом уровне, чтобы это было надлежащим образом расследовано, а затем были приняты надлежащие меры»,— заявил представитель ЕС. По словам европейского чиновника, греческие компании включили в список как «спонсоров войны» несмотря на то, что они не нарушают санкции.

Ранее Венгрия заблокировала выделение нового транша военной помощи Украине в размере €500 млн из Европейского фонда мира. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не одобрит выделение денег Украине до тех пор, пока не будут сняты санкции с венгерского OTP Bank.

Подробнее о том, происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина